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'DOLAP' platformunun sahibi DSM Grup hakkında rekabet soruşturması
'DOLAP' platformunun sahibi DSM Grup hakkında rekabet soruşturması
Rekabet Kurulu, ikinci el ürün satış platformu DOLAP'ın sahibi DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına karar verdi. 13.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-13T16:09+0300
2022-06-13T16:10+0300
rekabet kurulu
türkiye
dolap
soruşturma
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Rekabet Kurumu’nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, söz konusu firmanın ikinci el ürünlerin çevrim içi satışına aracılık sağlayan platform hizmetleri pazarında faaliyet gösteren hizmeti DOLAP'ı, tüketici verilerini paylaşmak suretiyle kayırarak ve DOLAP hizmetinde satıcılar tarafından kullanılan verinin rakip platformlara taşınmasına engel olarak ikinci el ürünlerin çevrim içi satışına aracılık sağlayan platform hizmetleri pazarında dışlayıcı uygulamalarıyla Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği iddiası üzerine yürütülen ön araştırma karara bağlandı.Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri ciddi ve yeterli bulan Kurul, Kanun'un ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret A.Ş. hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı.
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rekabet kurulu, dolap, soruşturma

'DOLAP' platformunun sahibi DSM Grup hakkında rekabet soruşturması

16:09 13.06.2022 (güncellendi: 16:10 13.06.2022)
© AARekabet Kurulu
Rekabet Kurulu - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2022
© AA
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Rekabet Kurulu, ikinci el ürün satış platformu DOLAP'ın sahibi DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.
Rekabet Kurumu’nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, söz konusu firmanın ikinci el ürünlerin çevrim içi satışına aracılık sağlayan platform hizmetleri pazarında faaliyet gösteren hizmeti DOLAP'ı, tüketici verilerini paylaşmak suretiyle kayırarak ve DOLAP hizmetinde satıcılar tarafından kullanılan verinin rakip platformlara taşınmasına engel olarak ikinci el ürünlerin çevrim içi satışına aracılık sağlayan platform hizmetleri pazarında dışlayıcı uygulamalarıyla Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği iddiası üzerine yürütülen ön araştırma karara bağlandı.
Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri ciddi ve yeterli bulan Kurul, Kanun'un ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret A.Ş. hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı.
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