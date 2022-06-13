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İtalya'daki referandum geçersiz oldu
İtalya'daki referandum geçersiz oldu
İtalya'da adalet alanındaki bazı kanuni düzenlemelerin yürürlükten kaldırılmasına yönelik yapılan halk oylaması, yeterli katılım oranına ulaşamayınca geçersiz... 13.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-13T15:46+0300
2022-06-13T15:46+0300
dünya
italya
referandum
adalet
yerel seçim
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İtalya'da dün adalet sistemindeki bazı yasal düzenlemelerin yürürlükten kaldırılmasına ilişkin halk oylaması ile 971 belediyede kısmi yerel seçim yapıldı. Oy verme işleminin dün gece geç saatlerde bittiği ülkede, sonuçlar bugün ortaya çıkmaya başladı. Sağcı Lig Partisi ile sosyal-liberal çizgideki Radikal Parti'nin topladığı imzalar ve Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla gidilen referandumda halka; kasten işlenmemiş suçlardan alınan mahkumiyet nedeniyle seçimlerde aday olmayı engelleyen yasanın kaldırılması, tedbiren tutuklamanın sadece ağır suçların tekrarlanması ihtimaliyle sınırlandırılması, yargı mensuplarının kariyerlerinin baştan belirlenmesi (savcı iken yargıçlığa geçmemesi ya da tam tersi gibi) talebi, yüksek yargı kurullarının değerlendirmelerinde avukat ve profesörlerin de yer alması talebi ve son olarak yüksek yargı kurulları seçimlerinde aday olmak isteyen yargıcın en az 25 imza bulma şartının kaldırılması talebi ayrı oy pusulalarında soruldu. İtalyan ANSA ajansının haberine göre, her 5 soru için de oylamaya katılım oranı yüzde 20 civarında kaldı. Böylece referandum, geçerli olması için gerekli katılım oranı olan yüzde 50+1'in altında kaldı ve geçersiz oldu. Ülkede dün referandum haricinde 971 belediyede 8.8 milyon kişiyi ilgilendiren kısmi yerel seçim yapıldı. Oy sayımının halen sürdüğü ülkede sandık çıkış anketlerine göre, Cenova, Palermo, Catanzaro ve L’Aquila gibi kentlerde merkez sağ ittifakın adayları yarışı önde götürüyor. Buna karşın Verona ve Parma kentlerinde ise merkez sol ittifakın adayları önde görünüyor. İtalyan basınındaki haberlerde, kısmi yerel seçimin yapıldığı Cenova'da mevcut başkan Marco Bucci'nin seçimleri ikinci tura kalmadan yüzde 50'nin üstünde oyla ilk turda kazanmaya yakın olduğu belirtildi.
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italya, referandum, adalet, yerel seçim

İtalya'daki referandum geçersiz oldu

15:46 13.06.2022
© AAİtalya- Referandum
İtalya- Referandum - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2022
© AA
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İtalya'da adalet alanındaki bazı kanuni düzenlemelerin yürürlükten kaldırılmasına yönelik yapılan halk oylaması, yeterli katılım oranına ulaşamayınca geçersiz oldu.
İtalya'da dün adalet sistemindeki bazı yasal düzenlemelerin yürürlükten kaldırılmasına ilişkin halk oylaması ile 971 belediyede kısmi yerel seçim yapıldı.
Oy verme işleminin dün gece geç saatlerde bittiği ülkede, sonuçlar bugün ortaya çıkmaya başladı.
Sağcı Lig Partisi ile sosyal-liberal çizgideki Radikal Parti'nin topladığı imzalar ve Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla gidilen referandumda halka; kasten işlenmemiş suçlardan alınan mahkumiyet nedeniyle seçimlerde aday olmayı engelleyen yasanın kaldırılması, tedbiren tutuklamanın sadece ağır suçların tekrarlanması ihtimaliyle sınırlandırılması, yargı mensuplarının kariyerlerinin baştan belirlenmesi (savcı iken yargıçlığa geçmemesi ya da tam tersi gibi) talebi, yüksek yargı kurullarının değerlendirmelerinde avukat ve profesörlerin de yer alması talebi ve son olarak yüksek yargı kurulları seçimlerinde aday olmak isteyen yargıcın en az 25 imza bulma şartının kaldırılması talebi ayrı oy pusulalarında soruldu.
İtalyan ANSA ajansının haberine göre, her 5 soru için de oylamaya katılım oranı yüzde 20 civarında kaldı. Böylece referandum, geçerli olması için gerekli katılım oranı olan yüzde 50+1'in altında kaldı ve geçersiz oldu.
Ülkede dün referandum haricinde 971 belediyede 8.8 milyon kişiyi ilgilendiren kısmi yerel seçim yapıldı.
Oy sayımının halen sürdüğü ülkede sandık çıkış anketlerine göre, Cenova, Palermo, Catanzaro ve L’Aquila gibi kentlerde merkez sağ ittifakın adayları yarışı önde götürüyor. Buna karşın Verona ve Parma kentlerinde ise merkez sol ittifakın adayları önde görünüyor. İtalyan basınındaki haberlerde, kısmi yerel seçimin yapıldığı Cenova'da mevcut başkan Marco Bucci'nin seçimleri ikinci tura kalmadan yüzde 50'nin üstünde oyla ilk turda kazanmaya yakın olduğu belirtildi.
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