Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20220613/kanada-basbakani-trudeau-ikinci-kez-kovid-19a-yakalandi-1057366631.html
Kanada Başbakanı Trudeau ikinci kez Kovid-19’a yakalandı
Kanada Başbakanı Trudeau ikinci kez Kovid-19’a yakalandı
Kanada Başbakanı Trudeau, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin ikinci kez pozitif çıktığını duyurdu. 13.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-13T20:50+0300
2022-06-13T20:51+0300
koronavirüs
justin trudeau
koronavirüs
kovid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1d/1043693076_0:94:1800:1107_1920x0_80_0_0_4c6624a363354b741707a63f941a1c8c.jpg
Kanada Başbakanı Justin Trudeau, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kovid-19 testim pozitif çıktı. Halk sağlığı kurallarına uyacağım ve kendimi izole edeceğim. Kendimi iyi hissediyorum çünkü bunun nedeni aşılarımın olması. Bu nedenle yaptırmadıysanız aşı olun. Sağlık sistemimizi, birbirimizi ve kendimizi koruyalım" ifadelerini kullandı.Trudeau, Kovid-19 salgınının başladığı Mart 2020'de eşi Sophie Gregoire Trudeau'nun Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından tedbiren 14 günlük karantinaya girmişti.Trudeau, 2021 Aralık sonlarında yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıkması ile birlikte kendisini karantinaya almıştı.Kanada basını Trudeau'nun, geçen hafta ABD Başkanı Joe Biden dahil olmak üzere bir dizi üst düzey yetkiliyle bir araya geldiği Los Angeles'taki Amerika Zirvesi'ne katıldığını hatırlatarak virüsü bu seyahatinde kapmış olabileceği yorumunda bulunuyor.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1d/1043693076_100:0:1700:1200_1920x0_80_0_0_28cbc9c5aea08aa7e8ec06318e1ad0ad.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
justin trudeau, koronavirüs, kovid-19

Kanada Başbakanı Trudeau ikinci kez Kovid-19’a yakalandı

20:50 13.06.2022 (güncellendi: 20:51 13.06.2022)
© REUTERS / Blair GableJustin Trudeau
Justin Trudeau - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2022
© REUTERS / Blair Gable
Abone olTelegram
Kanada Başbakanı Trudeau, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin ikinci kez pozitif çıktığını duyurdu.
Kanada Başbakanı Justin Trudeau, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kovid-19 testim pozitif çıktı. Halk sağlığı kurallarına uyacağım ve kendimi izole edeceğim. Kendimi iyi hissediyorum çünkü bunun nedeni aşılarımın olması. Bu nedenle yaptırmadıysanız aşı olun. Sağlık sistemimizi, birbirimizi ve kendimizi koruyalım" ifadelerini kullandı.
Trudeau, Kovid-19 salgınının başladığı Mart 2020'de eşi Sophie Gregoire Trudeau'nun Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından tedbiren 14 günlük karantinaya girmişti.
Trudeau, 2021 Aralık sonlarında yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıkması ile birlikte kendisini karantinaya almıştı.
Kanada basını Trudeau'nun, geçen hafta ABD Başkanı Joe Biden dahil olmak üzere bir dizi üst düzey yetkiliyle bir araya geldiği Los Angeles'taki Amerika Zirvesi'ne katıldığını hatırlatarak virüsü bu seyahatinde kapmış olabileceği yorumunda bulunuyor.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала