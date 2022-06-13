https://tr.sputniknews.com/20220613/kanada-basbakani-trudeau-ikinci-kez-kovid-19a-yakalandi-1057366631.html
Kanada Başbakanı Trudeau ikinci kez Kovid-19’a yakalandı
Kanada Başbakanı Trudeau ikinci kez Kovid-19’a yakalandı
Kanada Başbakanı Trudeau, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin ikinci kez pozitif çıktığını duyurdu. 13.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-13T20:50+0300
2022-06-13T20:50+0300
2022-06-13T20:51+0300
koronavirüs
justin trudeau
koronavirüs
kovid-19
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Kanada Başbakanı Justin Trudeau, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kovid-19 testim pozitif çıktı. Halk sağlığı kurallarına uyacağım ve kendimi izole edeceğim. Kendimi iyi hissediyorum çünkü bunun nedeni aşılarımın olması. Bu nedenle yaptırmadıysanız aşı olun. Sağlık sistemimizi, birbirimizi ve kendimizi koruyalım" ifadelerini kullandı.Trudeau, Kovid-19 salgınının başladığı Mart 2020'de eşi Sophie Gregoire Trudeau'nun Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından tedbiren 14 günlük karantinaya girmişti.Trudeau, 2021 Aralık sonlarında yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıkması ile birlikte kendisini karantinaya almıştı.Kanada basını Trudeau'nun, geçen hafta ABD Başkanı Joe Biden dahil olmak üzere bir dizi üst düzey yetkiliyle bir araya geldiği Los Angeles'taki Amerika Zirvesi'ne katıldığını hatırlatarak virüsü bu seyahatinde kapmış olabileceği yorumunda bulunuyor.
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justin trudeau, koronavirüs, kovid-19
Kanada Başbakanı Trudeau ikinci kez Kovid-19’a yakalandı
20:50 13.06.2022 (güncellendi: 20:51 13.06.2022) Abone ol
Kanada Başbakanı Trudeau, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin ikinci kez pozitif çıktığını duyurdu.
Kanada Başbakanı Justin Trudeau, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kovid-19 testim pozitif çıktı. Halk sağlığı kurallarına uyacağım ve kendimi izole edeceğim. Kendimi iyi hissediyorum çünkü bunun nedeni aşılarımın olması. Bu nedenle yaptırmadıysanız aşı olun. Sağlık sistemimizi, birbirimizi ve kendimizi koruyalım" ifadelerini kullandı.
Trudeau, Kovid-19 salgınının başladığı Mart 2020'de eşi Sophie Gregoire Trudeau'nun Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından tedbiren 14 günlük karantinaya girmişti.
Trudeau, 2021 Aralık sonlarında yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıkması ile birlikte kendisini karantinaya almıştı.
Kanada basını Trudeau'nun, geçen hafta ABD Başkanı Joe Biden dahil olmak üzere bir dizi üst düzey yetkiliyle bir araya geldiği Los Angeles'taki Amerika Zirvesi'ne katıldığını hatırlatarak virüsü bu seyahatinde kapmış olabileceği yorumunda bulunuyor.