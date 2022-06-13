https://tr.sputniknews.com/20220613/kesik-kol-cinayeti-hukumlusu-veteriner-rahatsizlanarak-kaldirildigi-hastanede-hayatini-kaybetti-1057368972.html

'Kesik kol cinayeti' hükümlüsü veteriner, rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

'Kesik kol cinayeti' hükümlüsü veteriner, rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Manisa'da 22 yaşındaki Özcan Eren'i, öldürdükten sonra parçalara ayırarak, cesedi Sevişler Baraj Gölü ile Aydıncık Baraj Göleti'ndeki farklı noktalara attığını... 13.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-13T21:40+0300

2022-06-13T21:40+0300

2022-06-13T21:44+0300

cinayet

veteriner

türkiye

öldü

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Soma ilçesi Sevişler Mahallesi'nde baraj gölü kıyısında 14 Mart 2020 günü vatandaşlar omuz bölgesinden kesilmiş insan kolu buldu.İhbar üzerine harekete geçen polis ve jandarma ekipleri, bölgede araştırma başlattı. Polis ve jandarma, kesik kolun Bayat Mahallesi'nde oturan ve ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Özcan Eren'e ait olabileceği ihtimali üzerine yoğunlaştı. Mobese ve güvenlik kamerası kayıtlarından Eren'in son olarak ilçe çıkışında, veteriner kliniği sahibi Mehmet Tahta'nın otomobilinde görüldüğü belirlendi. Görüntülerden Tahta'nın ilçeye yalnız döndüğü ortaya çıktı. Mehmet Tahta'nın cep telefonunun da Sevişler Baraj Gölü'nden sinyal verdiği saptandı. Bunun üzerine jandarma ve polis, ortak operasyonla veteriner hekim Tahta'yı yakaladı.Tutuklu yargılanan veteriner hekim Tahta, SEGBİS yöntemiyle bağlandığı Soma Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği ifadesinde cinayeti işlediğini itiraf etti. 'Kasten adam öldürme' suçundan 18 yıl kesinleşmiş hapis cezasına çarptırılan ve Yargıtay tarafından da cezası onanan veteriner hekim Tahta, dün akşam saatlerinde tutuklu bulunduğu Süleymanlı T Tipi Kapalı Cezaevi'nde fenalaştı.Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre cezaevi doktoru tarafından kalp krizi geçirdiği tespit edilen Tahta, Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tahta, yapılan müdahalelere rağmen bugün hastanede hayatını kaybetti. Tahta'nın cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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cinayet, veteriner, öldü