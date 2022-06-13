https://tr.sputniknews.com/20220613/kocaelide-agacta-makak-maymunu-bulundu-1057370748.html
Kocaeli'de ağaçta makak maymunu bulundu
Kocaeli'de ağaçta makak maymunu bulundu
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde ağaçta bulunan makak maymunu koruma altına alındı. 13.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-13T22:10+0300
2022-06-13T22:10+0300
2022-06-13T22:10+0300
yaşam
kocaeli
makak
maymun
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Kocaeli Başiskele'nin Kılıçarslan Mahallesi'nde ağaçta makak maymunu gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.Bunun üzerine olay yerine itfaiye ve Ormanya ekipleri sevk edildi. Merdivenli araç yardımıyla maymuna yaklaşan ekipler, hayvanı uyuşturarak yakaladı.Sahiplenilmesi yasak ve dişi olduğu öğrenilen makak maymunu, Ormanya Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.
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kocaeli, makak, maymun
Kocaeli'de ağaçta makak maymunu bulundu
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Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde ağaçta bulunan makak maymunu koruma altına alındı.
Kocaeli Başiskele'nin Kılıçarslan Mahallesi'nde ağaçta makak maymunu gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Bunun üzerine olay yerine itfaiye ve Ormanya ekipleri sevk edildi. Merdivenli araç yardımıyla maymuna yaklaşan ekipler, hayvanı uyuşturarak yakaladı.
Sahiplenilmesi yasak ve dişi olduğu öğrenilen makak maymunu, Ormanya Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.