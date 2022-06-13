https://tr.sputniknews.com/20220613/kocaelide-agacta-makak-maymunu-bulundu-1057370748.html

Kocaeli'de ağaçta makak maymunu bulundu

Kocaeli'de ağaçta makak maymunu bulundu

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde ağaçta bulunan makak maymunu koruma altına alındı. 13.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-13T22:10+0300

2022-06-13T22:10+0300

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yaşam

kocaeli

makak

maymun

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Kocaeli Başiskele'nin Kılıçarslan Mahallesi'nde ağaçta makak maymunu gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.Bunun üzerine olay yerine itfaiye ve Ormanya ekipleri sevk edildi. Merdivenli araç yardımıyla maymuna yaklaşan ekipler, hayvanı uyuşturarak yakaladı.Sahiplenilmesi yasak ve dişi olduğu öğrenilen makak maymunu, Ormanya Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.

kocaeli

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kocaeli, makak, maymun