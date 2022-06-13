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Kocaeli'de ağaçta makak maymunu bulundu
Kocaeli'de ağaçta makak maymunu bulundu
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde ağaçta bulunan makak maymunu koruma altına alındı. 13.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-13T22:10+0300
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yaşam
kocaeli
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Kocaeli Başiskele'nin Kılıçarslan Mahallesi'nde ağaçta makak maymunu gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.Bunun üzerine olay yerine itfaiye ve Ormanya ekipleri sevk edildi. Merdivenli araç yardımıyla maymuna yaklaşan ekipler, hayvanı uyuşturarak yakaladı.Sahiplenilmesi yasak ve dişi olduğu öğrenilen makak maymunu, Ormanya Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.
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kocaeli, makak, maymun

Kocaeli'de ağaçta makak maymunu bulundu

22:10 13.06.2022
© DHAAğrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan Gürbulak Gümrük Kapısı'nda bir araçtaki 2 kafes içerisinde bulunan ve yurda kaçak yollarla sokulmak istenen 12 makak maymunu, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan Gürbulak Gümrük Kapısı'nda bir araçtaki 2 kafes içerisinde bulunan ve yurda kaçak yollarla sokulmak istenen 12 makak maymunu, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2022
© DHA
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Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde ağaçta bulunan makak maymunu koruma altına alındı.
Kocaeli Başiskele'nin Kılıçarslan Mahallesi'nde ağaçta makak maymunu gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bunun üzerine olay yerine itfaiye ve Ormanya ekipleri sevk edildi. Merdivenli araç yardımıyla maymuna yaklaşan ekipler, hayvanı uyuşturarak yakaladı.
Sahiplenilmesi yasak ve dişi olduğu öğrenilen makak maymunu, Ormanya Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.
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