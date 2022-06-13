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Merkez Bankası’ndan reeskont kredileri için faiz ve döviz satış kararı
Merkez Bankası’ndan reeskont kredileri için faiz ve döviz satış kararı
Merkez Bankası, ihracatçılara kullandırdığı reeskont kredilerinde vade uzatıp faizleri azalttı. Firmalar, gelirlerinin yüzde 40’ını TCMB’ye, yüzde 30’unu bir... 13.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-13T17:07+0300
2022-06-13T17:07+0300
ekonomi
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Bloomberg'ün haberine göre, TL cinsi reeskont kredisi kullanacak ihracatçılar için vadeler uzatılırken faizler de aşağı çekildi.Buna göre, TL reeskontun azami vadesi 360 gün, savunma sanayi için ise 720 gün olacak.TL reeskont faizleri, 0-90 gün için politika faizinin 300 baz puan, 91-180 gün için politika faizinin 200, 181-720 gün için politika faizinin 100 baz puan altında olacak.TL reeskont kullanan firmalar kredi vadesine kadar gelen mal veya hizmet ihracı gelirlerinin yüzde 40'ını TCMB'ye, yüzde 30'unu bir bankaya satmayı ve satışı müteakip 1 ay süreyle döviz almamayı taahhüt edecek.Merkez Bankası konuya ilişkin yorum yapmadı.TL reeskont kredisi faizleri, politika faizinin 0-90 gün için 300 baz puan, 90-120 gün için 250 baz puan, 120-180 gün için 200 baz puan altındaydı. Yeni kararlar vade uzamış oldu.
https://tr.sputniknews.com/20220610/tcmb-ticari-kredilere-uygulanan-zorunlu-karsilik-orani-artti-1057219377.html
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merkez bankası, ekonomi, türk lirası

Merkez Bankası’ndan reeskont kredileri için faiz ve döviz satış kararı

17:07 13.06.2022
© AATCMB - Merkez Bankası
TCMB - Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2022
© AA
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Merkez Bankası, ihracatçılara kullandırdığı reeskont kredilerinde vade uzatıp faizleri azalttı. Firmalar, gelirlerinin yüzde 40’ını TCMB’ye, yüzde 30’unu bir bankaya satmayı ve satışı müteakip 1 ay süreyle döviz almamayı taahhüt edecek.
Bloomberg'ün haberine göre, TL cinsi reeskont kredisi kullanacak ihracatçılar için vadeler uzatılırken faizler de aşağı çekildi.
Buna göre, TL reeskontun azami vadesi 360 gün, savunma sanayi için ise 720 gün olacak.
TL reeskont faizleri, 0-90 gün için politika faizinin 300 baz puan, 91-180 gün için politika faizinin 200, 181-720 gün için politika faizinin 100 baz puan altında olacak.
TL reeskont kullanan firmalar kredi vadesine kadar gelen mal veya hizmet ihracı gelirlerinin yüzde 40'ını TCMB'ye, yüzde 30'unu bir bankaya satmayı ve satışı müteakip 1 ay süreyle döviz almamayı taahhüt edecek.
Merkez Bankası konuya ilişkin yorum yapmadı.
TL reeskont kredisi faizleri, politika faizinin 0-90 gün için 300 baz puan, 90-120 gün için 250 baz puan, 120-180 gün için 200 baz puan altındaydı. Yeni kararlar vade uzamış oldu.
TCMB - Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 10.06.2022
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