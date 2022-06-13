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https://tr.sputniknews.com/20220613/nazarbayev-ile-putin-moskovada-gorustu-1057336370.html
‘Nazarbayev ile Putin, Moskova’da görüştü’
‘Nazarbayev ile Putin, Moskova’da görüştü’
Kazakistan’ın eski Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev’in Rusya’nın başkenti Moskova’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştüğü açıklandı. 13.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-13T10:07+0300
2022-06-13T10:07+0300
dünya
rusya
kazakistan
nursultan nazarbayev
vladimir putin
görüşme
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Nazarbayev’in basın dairesinden yapılan açıklamaya göre, liderler Moskova’da görüştü ve iki ülke arasında ilişkilerin tesis edilmesinin 30. yıldönümü ile ilgili fikir alışverişinde bulundu.İkili, Kazakistan ve Rusya’nın işbirliğinin eşit haklara dayalı diyaloğa dayandığını ifade etti.Liderler birbirlerine sağlık, esenlik dileyerek, Kazakistan ve Rusya halklarının faydası için dostane temasların sürdürüleceğinden emin olduklarını kaydetti.Diğer yandan Kremlin’den görüşmeye ilişkin henüz bir açıklama gelmedi. Kazakistan’da 5 Haziran’da devlet başkanının yetkilerini azaltmayı hedefleyen anayasal değişikliklere ilişkin referandum düzenlenmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220606/kazakistanda-anayasada-degisiklik-ongoren-referandumda-evet-oyu-cikti-1057040008.html
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rusya, kazakistan, nursultan nazarbayev, vladimir putin, görüşme

‘Nazarbayev ile Putin, Moskova’da görüştü’

10:07 13.06.2022
© Sputnik / Sergey GuneevNursultan Nazarbayev-Vladimir Putin
Nursultan Nazarbayev-Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2022
© Sputnik / Sergey Guneev
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Kazakistan’ın eski Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev’in Rusya’nın başkenti Moskova’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştüğü açıklandı.
Nazarbayev’in basın dairesinden yapılan açıklamaya göre, liderler Moskova’da görüştü ve iki ülke arasında ilişkilerin tesis edilmesinin 30. yıldönümü ile ilgili fikir alışverişinde bulundu.
İkili, Kazakistan ve Rusya’nın işbirliğinin eşit haklara dayalı diyaloğa dayandığını ifade etti.
Liderler birbirlerine sağlık, esenlik dileyerek, Kazakistan ve Rusya halklarının faydası için dostane temasların sürdürüleceğinden emin olduklarını kaydetti.
Diğer yandan Kremlin’den görüşmeye ilişkin henüz bir açıklama gelmedi. Kazakistan’da 5 Haziran’da devlet başkanının yetkilerini azaltmayı hedefleyen anayasal değişikliklere ilişkin referandum düzenlenmişti.
Kazakistan - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2022
DÜNYA
Kazakistan’da anayasada değişiklik öngören referandumda 'evet' oyu çıktı
6 Haziran , 15:01
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