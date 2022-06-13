https://tr.sputniknews.com/20220613/norvec-nato-helikopterleri-icin-odedigi-parayi-geri-istiyor-1057333812.html
Norveç, NATO helikopterleri için ödediği parayı geri istiyor
Norveç, NATO helikopterleri için ödediği parayı geri istiyor
Norveç, 14 'NH90' tipi deniz helikopterinin 20 yıllık sözleşmesini feshettiğini duyurdu, bunlar için ödediği parayı geri talep etti. 13.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-13T08:25+0300
2022-06-13T08:25+0300
2022-06-13T08:26+0300
savunma
norveç
nato
nh90
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Norveç Savunma Bakanlığı, merkezi Fransa’da bulunan ve NATO Helikopter Yönetim Ajansı'nın ana yüklenicisi helikopter üretim şirketi NHIndustries'ten 2001'de sipariş edilen 14 NH90 tipi helikopterin, arızalar ve zaman alan bakım gerekçesiyle iade edileceğini açıkladı. Bakanlık, 14 helikopter için ödenen ücretin tamamını (525 milyon dolar) geri isteyerek, 20 yıllık sözleşmenin tamamen feshedildiğini duyurdu. Yetkililer, söz konusu helikopterlerin Norveç Silahlı Kuvvetleri'nin gereksinimlerini karşılayabilecek kapasitede olmadığını kaydetti. Bakanlık, kısa sürede alternatif deniz helikopteri satın alma sürecine başlayacağını aktardı. NHIndustries tarafından, 1990’lı yıllarda üretilen 'NH90 deniz helikopterleri' birçok ülke tarafından kullanılıyor. Norveç, 2001’de kıyıların korunması için 14 NH90 deniz helikopteri sipariş etmişti. 2008’de teslim edilmesi planlanan helikopterlerin sadece 8 tanesinin tamamen işlevsel durumda olduğu belirtilmişti.
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Norveç, NATO helikopterleri için ödediği parayı geri istiyor
08:25 13.06.2022 (güncellendi: 08:26 13.06.2022) Abone ol
Norveç, 14 'NH90' tipi deniz helikopterinin 20 yıllık sözleşmesini feshettiğini duyurdu, bunlar için ödediği parayı geri talep etti.
Norveç Savunma Bakanlığı, merkezi Fransa’da bulunan ve NATO Helikopter Yönetim Ajansı'nın ana yüklenicisi helikopter üretim şirketi NHIndustries'ten 2001'de sipariş edilen 14 NH90 tipi helikopterin, arızalar ve zaman alan bakım gerekçesiyle iade edileceğini açıkladı.
Bakanlık, 14 helikopter için ödenen ücretin tamamını (525 milyon dolar) geri isteyerek, 20 yıllık sözleşmenin tamamen feshedildiğini duyurdu.
Yetkililer, söz konusu helikopterlerin Norveç Silahlı Kuvvetleri'nin gereksinimlerini karşılayabilecek kapasitede olmadığını kaydetti.
Bakanlık, kısa sürede alternatif deniz helikopteri satın alma sürecine başlayacağını aktardı.
NHIndustries tarafından, 1990’lı yıllarda üretilen 'NH90 deniz helikopterleri' birçok ülke tarafından kullanılıyor.
Norveç, 2001’de kıyıların korunması için 14 NH90 deniz helikopteri sipariş etmişti. 2008’de teslim edilmesi planlanan helikopterlerin sadece 8 tanesinin tamamen işlevsel durumda olduğu belirtilmişti.