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https://tr.sputniknews.com/20220613/sel-ve-su-baskini-yasanan-akyurtta-hayatini-kaybedenlerin-sayisi-2ye-yukseldi-1057326674.html
Sel ve su baskını yaşanan Akyurt'ta hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi
Sel ve su baskını yaşanan Akyurt'ta hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi
Ankara'nın Akyurt ilçesinde selden kaçarken düşen bir kişi hayatını kaybetti. Akyurt'ta sel nedeniyle can kaybı ikiye yükseldi. 13.06.2022, Sputnik Türkiye
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İlçede akşam saatlerinde bastıran yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar sel sularıyla doldu, araçlar yolda kaldı, ev ve iş yerlerinde su baskını yaşandı.Teberik Köyü'nde yaşayan 67 yaşındaki Mustafa Demirel, selden kaçarken düşerek yaşamını yitirdi.Demirel'in cenazesi Akyurt Devlet Hastanesi'ne getirildi. Mansur Yavaş'tan başsağlığı mesajıAnkara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, Akyurt'taki selde yaşamını yitirenler için başsağlığı diledi.Yavaş, paylaşımında, "Sel felaketinin etkisini gösterdiği Akyurt ilçemizde hayatını kaybeden hemşehrilerimiz Muhammet Şahin'e ve Mustafa Demirel'e Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Çok üzgünüz. Hepimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.Ankara'nın Altındağ ilçesinde dün yaşanan selde CHP Mamak Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlkay Yiğit, suya kapılarak yaşamını yitirmiş, bir kişi de Tatlar Deresi'nin taşması sonucu kaybolmuştu. Bugün de Akyurt'ta yaşanan sel ve su baskınında elektrik akımına kapılan Muhammet Şahin hayatını kaybetmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220612/afad-ankaranin-akyurt-ilcesinde-saganak-yagis-nedeniyle-sel-ve-su-baskinlari-meydana-geldi-1057320903.html
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akyurt, sel, son dakika, ankara

Sel ve su baskını yaşanan Akyurt'ta hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi

00:08 13.06.2022 (güncellendi: 00:17 13.06.2022)
© AAAkyurt sel
Akyurt sel - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2022
© AA
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Ankara'nın Akyurt ilçesinde selden kaçarken düşen bir kişi hayatını kaybetti. Akyurt'ta sel nedeniyle can kaybı ikiye yükseldi.
İlçede akşam saatlerinde bastıran yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar sel sularıyla doldu, araçlar yolda kaldı, ev ve iş yerlerinde su baskını yaşandı.
Teberik Köyü'nde yaşayan 67 yaşındaki Mustafa Demirel, selden kaçarken düşerek yaşamını yitirdi.
Demirel'in cenazesi Akyurt Devlet Hastanesi'ne getirildi.

Mansur Yavaş'tan başsağlığı mesajı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, Akyurt'taki selde yaşamını yitirenler için başsağlığı diledi.
Yavaş, paylaşımında, "Sel felaketinin etkisini gösterdiği Akyurt ilçemizde hayatını kaybeden hemşehrilerimiz Muhammet Şahin'e ve Mustafa Demirel'e Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Çok üzgünüz. Hepimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.
Ankara'nın Altındağ ilçesinde dün yaşanan selde CHP Mamak Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlkay Yiğit, suya kapılarak yaşamını yitirmiş, bir kişi de Tatlar Deresi'nin taşması sonucu kaybolmuştu. Bugün de Akyurt'ta yaşanan sel ve su baskınında elektrik akımına kapılan Muhammet Şahin hayatını kaybetmişti.
Ankara Akyurt sel - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2022
TÜRKİYE
Sel ve su baskını yaşanan Akyurt'ta bir kişi elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti
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