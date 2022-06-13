https://tr.sputniknews.com/20220613/tunc-soyerden-vidanjorlere-siki-takip-talimati-ve-isbirligi-cagrisi-foseptigi-sokaga-doktuler-1057333013.html

Tunç Soyer'den vidanjörlere sıkı takip talimatı: Foseptiği sokağa döktüler

Tunç Soyer'den vidanjörlere sıkı takip talimatı: Foseptiği sokağa döktüler

İzmir Şehir Hastanesi’nin şantiyesine ait atık sular Bayraklı’nın sokaklarına döküldüğü belirlendi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kurumları... 13.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-13T07:20+0300

2022-06-13T07:20+0300

2022-06-13T07:26+0300

türkiye

tunç soyer

foseptik

bayraklı

hastane

izmir

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0d/1057332871_0:381:805:834_1920x0_80_0_0_dedd7260f8af6ec2e93e323299ce7044.jpg

Cumhuriyet'in haberine göre, yapımı süren İzmir Şehir Hastanesi’nin şantiyesine ait atık suların vidanjörlerle taşınarak Bayraklı’nın ara sokaklarındaki kanal hatlarına döküldüğü belirlendi.İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer bu olay üzerine başta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Emniyet Müdürlüğü olmak üzere kamu kurumlarını işbirliğine çağırdı.Sürücü suçüstü yakalandı Bayraklı ilçesinde bazı mahallelerde yoğunlaşan koku ihbarları üzerine İZSU Genel Müdürlüğü ve Zabıta Dairesi Başkanlığı’nın yaptığı denetim sonucu kanal kapaklarını izinsiz açarak kaçak döküm yapan iki vidanjör sürücüsü suçüstü yakalandı. İzmir Şehir Hastanesi şantiyesinin foseptik sularını Bayraklı’nın ara sokaklarındaki kanal hatlarına boşaltan vidanjörlerin sorumluları belirlenip tutanak tutuldu. Ancak olaydan iki saat sonra aynı vidanjörlerden birinin yeniden kaçak döküm işlemi yaptığı tespit edildi ve yeniden tutanak düzenlendi.Çevre Komisyonu CHP Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Murat Bakan, AK Parti ve MHP milletvekillerine “Bu rezilliğe seyirci kalmayacağınızı umuyorum” diye seslendi.

türkiye

bayraklı

izmir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

tunç soyer, foseptik, bayraklı, hastane, izmir