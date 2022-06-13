https://tr.sputniknews.com/20220613/tunc-soyerden-vidanjorlere-siki-takip-talimati-ve-isbirligi-cagrisi-foseptigi-sokaga-doktuler-1057333013.html
Tunç Soyer'den vidanjörlere sıkı takip talimatı: Foseptiği sokağa döktüler
Tunç Soyer'den vidanjörlere sıkı takip talimatı: Foseptiği sokağa döktüler
İzmir Şehir Hastanesi’nin şantiyesine ait atık sular Bayraklı’nın sokaklarına döküldüğü belirlendi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kurumları... 13.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-13T07:20+0300
2022-06-13T07:20+0300
2022-06-13T07:26+0300
türkiye
tunç soyer
foseptik
bayraklı
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izmir
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Cumhuriyet'in haberine göre, yapımı süren İzmir Şehir Hastanesi’nin şantiyesine ait atık suların vidanjörlerle taşınarak Bayraklı’nın ara sokaklarındaki kanal hatlarına döküldüğü belirlendi.İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer bu olay üzerine başta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Emniyet Müdürlüğü olmak üzere kamu kurumlarını işbirliğine çağırdı.Sürücü suçüstü yakalandı Bayraklı ilçesinde bazı mahallelerde yoğunlaşan koku ihbarları üzerine İZSU Genel Müdürlüğü ve Zabıta Dairesi Başkanlığı’nın yaptığı denetim sonucu kanal kapaklarını izinsiz açarak kaçak döküm yapan iki vidanjör sürücüsü suçüstü yakalandı. İzmir Şehir Hastanesi şantiyesinin foseptik sularını Bayraklı’nın ara sokaklarındaki kanal hatlarına boşaltan vidanjörlerin sorumluları belirlenip tutanak tutuldu. Ancak olaydan iki saat sonra aynı vidanjörlerden birinin yeniden kaçak döküm işlemi yaptığı tespit edildi ve yeniden tutanak düzenlendi.Çevre Komisyonu CHP Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Murat Bakan, AK Parti ve MHP milletvekillerine “Bu rezilliğe seyirci kalmayacağınızı umuyorum” diye seslendi.
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Tunç Soyer'den vidanjörlere sıkı takip talimatı: Foseptiği sokağa döktüler
07:20 13.06.2022 (güncellendi: 07:26 13.06.2022) Abone ol
İzmir Şehir Hastanesi’nin şantiyesine ait atık sular Bayraklı’nın sokaklarına döküldüğü belirlendi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kurumları işbirliğine çağırdı.
Cumhuriyet'in haberine göre
, yapımı süren İzmir Şehir Hastanesi’nin şantiyesine ait atık suların vidanjörlerle taşınarak Bayraklı’nın ara sokaklarındaki kanal hatlarına döküldüğü belirlendi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer bu olay üzerine başta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Emniyet Müdürlüğü olmak üzere kamu kurumlarını işbirliğine çağırdı.
Sürücü suçüstü yakalandı
Bayraklı ilçesinde bazı mahallelerde yoğunlaşan koku ihbarları üzerine İZSU Genel Müdürlüğü ve Zabıta Dairesi Başkanlığı’nın yaptığı denetim sonucu kanal kapaklarını izinsiz açarak kaçak döküm yapan iki vidanjör sürücüsü suçüstü yakalandı.
İzmir Şehir Hastanesi şantiyesinin foseptik sularını Bayraklı’nın ara sokaklarındaki kanal hatlarına boşaltan vidanjörlerin sorumluları belirlenip tutanak tutuldu. Ancak olaydan iki saat sonra aynı vidanjörlerden birinin yeniden kaçak döküm işlemi yaptığı tespit edildi ve yeniden tutanak düzenlendi.
Çevre Komisyonu CHP Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Murat Bakan, AK Parti ve MHP milletvekillerine “Bu rezilliğe seyirci kalmayacağınızı umuyorum” diye seslendi.