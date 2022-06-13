https://tr.sputniknews.com/20220613/turkcell-sigorta-sirketi-kuruyor-1057335082.html

Turkcell, sigorta şirketi kuruyor

Turkcell, sigorta şirketi kuruyor

Turkcell, Turkcell Finansman'ın yüzde 100'üne sahip olacağı bir sigorta şirketi kuruyor. Turkcell'den yapılan açıklamada kurulacak şirket için "dijital deneyim... 13.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-13T09:26+0300

2022-06-13T09:26+0300

2022-06-13T09:26+0300

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Turkcell, Turkcell Finansman'ın yüzde 100'üne sahip olacağı bir sigorta şirketi kuruyor. Turkcell'den yapılan açıklamada kurulacak şirketin "dijital deneyim odaklı ve veriye dayalı yenilikçi sigorta çözümleri sunma" amacında olduğu ifade edildi.Yeni şirket Turkcell Finansman'ın yüzde 100'e sahip olacağı şekilde 1.000.000 TL sermaye ile kurulacak.Turkcell'den KAP'a yapılan açıklama şöyle;

https://tr.sputniknews.com/20220215/turkcell-metaversete-magaza-acmak-icin-calismalara-basladi-1053855400.html

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turkcell, telefon, internet, iletişim, sigorta