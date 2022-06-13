Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220613/turkcell-sigorta-sirketi-kuruyor-1057335082.html
Turkcell, sigorta şirketi kuruyor
Turkcell, sigorta şirketi kuruyor
Turkcell, Turkcell Finansman'ın yüzde 100'üne sahip olacağı bir sigorta şirketi kuruyor. Turkcell'den yapılan açıklamada kurulacak şirket için "dijital deneyim... 13.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-13T09:26+0300
2022-06-13T09:26+0300
türkiye
turkcell
telefon
internet
iletişim
sigorta
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101446/26/1014462654_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_cdce6f4fc75befd3974370f5fe7f885f.jpg
Turkcell, Turkcell Finansman'ın yüzde 100'üne sahip olacağı bir sigorta şirketi kuruyor. Turkcell'den yapılan açıklamada kurulacak şirketin "dijital deneyim odaklı ve veriye dayalı yenilikçi sigorta çözümleri sunma" amacında olduğu ifade edildi.Yeni şirket Turkcell Finansman'ın yüzde 100'e sahip olacağı şekilde 1.000.000 TL sermaye ile kurulacak.Turkcell'den KAP'a yapılan açıklama şöyle;
https://tr.sputniknews.com/20220215/turkcell-metaversete-magaza-acmak-icin-calismalara-basladi-1053855400.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101446/26/1014462654_128:0:896:576_1920x0_80_0_0_9afcb9ee99775f976c16ea46328022cd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
turkcell, telefon, internet, iletişim, sigorta

Turkcell, sigorta şirketi kuruyor

09:26 13.06.2022
Turkcell
Turkcell - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2022
Abone olTelegram
Turkcell, Turkcell Finansman'ın yüzde 100'üne sahip olacağı bir sigorta şirketi kuruyor. Turkcell'den yapılan açıklamada kurulacak şirket için "dijital deneyim odaklı ve veriye dayalı yenilikçi sigorta çözümleri sunacak" ifadeleri yer aldı.
Turkcell, Turkcell Finansman'ın yüzde 100'üne sahip olacağı bir sigorta şirketi kuruyor. Turkcell'den yapılan açıklamada kurulacak şirketin "dijital deneyim odaklı ve veriye dayalı yenilikçi sigorta çözümleri sunma" amacında olduğu ifade edildi.
Yeni şirket Turkcell Finansman'ın yüzde 100'e sahip olacağı şekilde 1.000.000 TL sermaye ile kurulacak.
Turkcell'den KAP'a yapılan açıklama şöyle;
"Sermayesinin tamamına sahip olduğumuz Turkcell Finansman A.Ş.'nin %100'üne sahip olacağı, dijital deneyim odaklı ve veriye dayalı yenilikçi sigorta çözümleri sunacak olan Turkcell Dijital Sigorta A.Ş.'nin, kuruluş izni için Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmuştur. Şirketin sermayesi 1.000.000 TL'dir. Kuruluşa ilişkin Ticaret Bakanlığı'nın onayı sonrasında, kuruluşun tescili ile ruhsat başvuru sürecine başlanacaktır. Şirket kuruluşunun kamuya açıklanması, yatırımcıların yatırım kararını ve pay değerini etkileyebilecek nitelikte olması nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'nin 6'ncı maddesi kapsamında Yönetim Kurulu kararıyla ertelenmiştir."
Turkcell - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2022
EKONOMİ
Turkcell, metaverse'te mağaza açmak için çalışmalara başladı
15 Şubat, 12:41
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала