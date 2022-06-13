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https://tr.sputniknews.com/20220613/yozgatta-2-bin-600-yillik-kerkenes-harabelerinde-kazi-calismalari-basladi--1057332022.html
Yozgat'ta 2 bin 600 yıllık Kerkenes Harabeleri'nde kazı çalışmaları başladı
Yozgat'ta 2 bin 600 yıllık Kerkenes Harabeleri'nde kazı çalışmaları başladı
Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Şahmuratlı köyü yakınlarında yer alan, tarihi M.Ö. 600’lü yıllara dayanan ve ‘Kerkenes Harabeleri’ olarak bilinen Pteria Antik... 13.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-13T05:31+0300
2022-06-13T05:31+0300
yaşam
antik kent
kazı çalışması
yozgat
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Döneminin en gelişmiş kentlerinden biri olarak kabul edilen, 7 kilometre surla çevrili, 8 metre genişlikte ve 7 metre yüksekliği ile döneminin en geniş ve en gelişmiş sur sistemine sahip olan ‘Pteria Antik Kenti’nde 2022 yılı (Kerkenes Harabeleri) kazı çalışmaları başladı. M.Ö. 600’lü yıllarda demir çağında medeniyetlerin yaşadığı tahmin edilen Kerkenes Antik Kentinde yaklaşık 30 yıldır kazı çalışmaları gerçekleştiriliyor. Yozgat’ın Şahmuratlı köyünde yaşayan kazı çalışanlarından Sefa Başer, “Sezonluk burada kazı çalışması olur, bu çalışma yaklaşık bir buçuk ay sürüyor. Fırsat buldukça burada çalışıp harçlığımızı çıkarıyoruz. 2 bin 600 yıllık bir tarihi var Kerkenes Harabelerinin. Bu tarihin gün yüzüne çıkması için çalışmalarda bulunuyoruz. Arkeologlar ile birlikte kazı yapıyoruz” ifadelerine yer verdi. Avusturalya’dan kazı çalışması için gelen Diana Kazemi de, “Avustralya’dan geliyorum, arkeoloji öğrencisiyim, 2 hafta önce buraya geldik burada bulunan odalarda çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.
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antik kent, kazı çalışması, yozgat

Yozgat'ta 2 bin 600 yıllık Kerkenes Harabeleri'nde kazı çalışmaları başladı

05:31 13.06.2022
© İHAKerkenes Harabeleri'nde kazı çalışmaları
Kerkenes Harabeleri'nde kazı çalışmaları - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2022
© İHA
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Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Şahmuratlı köyü yakınlarında yer alan, tarihi M.Ö. 600’lü yıllara dayanan ve ‘Kerkenes Harabeleri’ olarak bilinen Pteria Antik Kenti’nde kazı çalışmaları başladı.
Döneminin en gelişmiş kentlerinden biri olarak kabul edilen, 7 kilometre surla çevrili, 8 metre genişlikte ve 7 metre yüksekliği ile döneminin en geniş ve en gelişmiş sur sistemine sahip olan ‘Pteria Antik Kenti’nde 2022 yılı (Kerkenes Harabeleri) kazı çalışmaları başladı.
M.Ö. 600’lü yıllarda demir çağında medeniyetlerin yaşadığı tahmin edilen Kerkenes Antik Kentinde yaklaşık 30 yıldır kazı çalışmaları gerçekleştiriliyor.
Yozgat’ın Şahmuratlı köyünde yaşayan kazı çalışanlarından Sefa Başer, “Sezonluk burada kazı çalışması olur, bu çalışma yaklaşık bir buçuk ay sürüyor. Fırsat buldukça burada çalışıp harçlığımızı çıkarıyoruz. 2 bin 600 yıllık bir tarihi var Kerkenes Harabelerinin. Bu tarihin gün yüzüne çıkması için çalışmalarda bulunuyoruz. Arkeologlar ile birlikte kazı yapıyoruz” ifadelerine yer verdi.
Avusturalya’dan kazı çalışması için gelen Diana Kazemi de, “Avustralya’dan geliyorum, arkeoloji öğrencisiyim, 2 hafta önce buraya geldik burada bulunan odalarda çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.
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