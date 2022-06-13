https://tr.sputniknews.com/20220613/yozgatta-2-bin-600-yillik-kerkenes-harabelerinde-kazi-calismalari-basladi--1057332022.html

Yozgat'ta 2 bin 600 yıllık Kerkenes Harabeleri'nde kazı çalışmaları başladı

Yozgat'ta 2 bin 600 yıllık Kerkenes Harabeleri'nde kazı çalışmaları başladı

Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Şahmuratlı köyü yakınlarında yer alan, tarihi M.Ö. 600’lü yıllara dayanan ve ‘Kerkenes Harabeleri’ olarak bilinen Pteria Antik... 13.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-13T05:31+0300

2022-06-13T05:31+0300

2022-06-13T05:31+0300

yaşam

antik kent

kazı çalışması

yozgat

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Döneminin en gelişmiş kentlerinden biri olarak kabul edilen, 7 kilometre surla çevrili, 8 metre genişlikte ve 7 metre yüksekliği ile döneminin en geniş ve en gelişmiş sur sistemine sahip olan ‘Pteria Antik Kenti’nde 2022 yılı (Kerkenes Harabeleri) kazı çalışmaları başladı. M.Ö. 600’lü yıllarda demir çağında medeniyetlerin yaşadığı tahmin edilen Kerkenes Antik Kentinde yaklaşık 30 yıldır kazı çalışmaları gerçekleştiriliyor. Yozgat’ın Şahmuratlı köyünde yaşayan kazı çalışanlarından Sefa Başer, “Sezonluk burada kazı çalışması olur, bu çalışma yaklaşık bir buçuk ay sürüyor. Fırsat buldukça burada çalışıp harçlığımızı çıkarıyoruz. 2 bin 600 yıllık bir tarihi var Kerkenes Harabelerinin. Bu tarihin gün yüzüne çıkması için çalışmalarda bulunuyoruz. Arkeologlar ile birlikte kazı yapıyoruz” ifadelerine yer verdi. Avusturalya’dan kazı çalışması için gelen Diana Kazemi de, “Avustralya’dan geliyorum, arkeoloji öğrencisiyim, 2 hafta önce buraya geldik burada bulunan odalarda çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

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antik kent, kazı çalışması, yozgat