https://tr.sputniknews.com/20220613/yuksek-hizli-tren-biletlerine-zam-geldi-1057345126.html

Yüksek hızlı tren biletlerine zam geldi

Yüksek hızlı tren biletlerine zam geldi

TCDD, yüksek hızlı tren biletlerine yüzde 30 daha zam yaptı. Böylece yüksek hızlı tren biletleri son 6 ayda 4 kez zamlanmış oldu. Yılbaşından bu yana... 13.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-13T12:36+0300

2022-06-13T12:36+0300

2022-06-13T12:36+0300

ekonomi

zam

ulaşım

yht

yüksek hızlı tren (yht)

ekonomi

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TCDD, yüksek hızlı tren (YHT) biletlerine yüzde 30 daha zam yaptı. Böylece YHT biletleri yıl başından bu yana dördüncü kez zamlanmış oldu.YHT biletlerine ocakta yüzde 20, martta yüzde 10, nisandaysa yüzde 15 zam yapılmıştı.Bugün yapılan yüzde 30'luk zamla Ankara-İstanbul (Söğütlüçeşme) arası 151 lira olan bilet fiyatı 195 liraya yükseldi. 1 Ocak 2022’de söz konusu bilet fiyatı 84 TL idi. Böylece yılın başından bu yana Ankara-İstanbul biletinin fiyatı yüzde 132 artmış oldu.Zamla, Konya-Ankara arası hızlı tren bilet fiyatı 87 liraya, Konya-İstanbul arası hızlı tren bileti de 235 liraya çıktı. Bununla birlikte Eskişehir-Ankara arası 82 lira, Eskişehir-Konya arası 109 lira, Eskişehir-İstanbul arası ise 146 lira oldu.

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zam, ulaşım, yht, yüksek hızlı tren (yht), ekonomi