https://tr.sputniknews.com/20220613/yuksek-hizli-tren-biletlerine-zam-geldi-1057345126.html
Yüksek hızlı tren biletlerine zam geldi
Yüksek hızlı tren biletlerine zam geldi
TCDD, yüksek hızlı tren biletlerine yüzde 30 daha zam yaptı. Böylece yüksek hızlı tren biletleri son 6 ayda 4 kez zamlanmış oldu. Yılbaşından bu yana... 13.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-13T12:36+0300
2022-06-13T12:36+0300
2022-06-13T12:36+0300
ekonomi
zam
ulaşım
yht
yüksek hızlı tren (yht)
ekonomi
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TCDD, yüksek hızlı tren (YHT) biletlerine yüzde 30 daha zam yaptı. Böylece YHT biletleri yıl başından bu yana dördüncü kez zamlanmış oldu.YHT biletlerine ocakta yüzde 20, martta yüzde 10, nisandaysa yüzde 15 zam yapılmıştı.Bugün yapılan yüzde 30'luk zamla Ankara-İstanbul (Söğütlüçeşme) arası 151 lira olan bilet fiyatı 195 liraya yükseldi. 1 Ocak 2022’de söz konusu bilet fiyatı 84 TL idi. Böylece yılın başından bu yana Ankara-İstanbul biletinin fiyatı yüzde 132 artmış oldu.Zamla, Konya-Ankara arası hızlı tren bilet fiyatı 87 liraya, Konya-İstanbul arası hızlı tren bileti de 235 liraya çıktı. Bununla birlikte Eskişehir-Ankara arası 82 lira, Eskişehir-Konya arası 109 lira, Eskişehir-İstanbul arası ise 146 lira oldu.
https://tr.sputniknews.com/20220419/tum-otobusculer-federasyonu-baskani-yildirim-ucak-bilet-fiyatlari-otobusten-daha-ucuz--1055669561.html
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zam, ulaşım, yht, yüksek hızlı tren (yht), ekonomi
Yüksek hızlı tren biletlerine zam geldi
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TCDD, yüksek hızlı tren biletlerine yüzde 30 daha zam yaptı. Böylece yüksek hızlı tren biletleri son 6 ayda 4 kez zamlanmış oldu. Yılbaşından bu yana Ankara-İstanbul bileti yüzde 132 zamlandı.
TCDD, yüksek hızlı tren (YHT) biletlerine yüzde 30 daha zam yaptı. Böylece YHT biletleri yıl başından bu yana dördüncü kez zamlanmış oldu.
YHT biletlerine ocakta yüzde 20, martta yüzde 10, nisandaysa yüzde 15 zam yapılmıştı.
Bugün yapılan yüzde 30'luk zamla Ankara-İstanbul (Söğütlüçeşme) arası 151 lira olan bilet fiyatı 195 liraya yükseldi. 1 Ocak 2022’de söz konusu bilet fiyatı 84 TL idi. Böylece yılın başından bu yana Ankara-İstanbul biletinin fiyatı yüzde 132 artmış oldu.
Zamla, Konya-Ankara arası hızlı tren bilet fiyatı 87 liraya, Konya-İstanbul arası hızlı tren bileti de 235 liraya çıktı. Bununla birlikte Eskişehir-Ankara arası 82 lira, Eskişehir-Konya arası 109 lira, Eskişehir-İstanbul arası ise 146 lira oldu.