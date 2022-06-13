https://tr.sputniknews.com/20220613/yumurta-kabugundan-radyasyonu-azaltan-malzeme-gelistirildi-1057340673.html

Yumurta kabuğundan radyasyonu azaltan malzeme geliştirildi

Yumurta kabuğundan radyasyonu azaltan malzeme geliştirildi

Hitit Üniversitesinde yürütülen proje kapsamında yumurta kabuğundan radyasyonun yoğun olduğu yerlerde zırh görevi üstlenecek alternatif bir malzeme üretildiği... 13.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-13T11:58+0300

2022-06-13T11:58+0300

2022-06-13T12:01+0300

radyasyon

zırh

türkiye

yumurta

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Rektörlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Seyfi Şevik'in danışmanlığında, Elektrik ve Enerji Bölümü Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği Programı öğrencilerinden Pelin Bayaner tarafından 'Farklı Nanomateryaller Kullanarak Radyasyon Zırhlama Ürünü Geliştirilmesi Projesi' hazırlandı.Üniversite-sanayi işbirliğinde yürütülen ve TÜBİTAK 2209-B Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında da desteklenen projenin laboratuvar çalışmaları tamamlandı.Doç. Dr. Şevik, Çorum'da faaliyet gösteren 4D Makina ve Teknoloji firmasının desteğiyle yürüttükleri çalışma kapsamında, yumurta kabuğu, grafen, bakır, alüminyum, kalsiyum ve silisyum karbür kullanarak yeni zırhlama ürünü geliştirdiklerini bildirdi.Dünyada radyasyon ışınlarının zararlı etkilerinden korunmak için başvurulan zırhlama yönteminde en çok kullanılan malzemenin kurşun olduğunu belirten Şevik, şöyle devam etti:Üretilen malzeme radyasyonu yüzde 59.61 oranında azaltıyorYeni geliştirdikleri malzemeleri, radyasyon üzerindeki etkisini anlayabilmek için 5 ve 10 milimetrelik iki farklı boyutta ürettiklerini anlatan Şevik, "Bu malzemeler arasında, yumurta kabuğundan geliştirdiğimiz yeni zırhlama ürününün radyasyonu en fazla soğuran ya da geçirgenliğini düşüren bir özelliğe sahip olduğunu tespit ettik. Yumurta kabuğu kullanarak geliştirdiğimiz 10 milimetrelik malzemenin, radyasyonu yüzde 59.61 oranında azalttığını gördük" ifadesini kullandı.​​​​​​​Elektrik ve Enerji Bölümü Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği Programı öğrencilerinden Pelin Bayaner, radyasyonun engellenmesi amacıyla piyasada birçok çalışma yapıldığını, kendi projelerinde sağlık çalışanlarını radyoaktiviteye karşı en ekonomik şekilde korumayı hedeflediklerini vurguladı.Hitit Üniversitesi Teknokent'te faaliyet gösteren 4D Makina ve Teknoloji Firmasından Dr. Bünyamin Çiçek de firma olarak destek verdikleri projenin başarıyla sonuçlandığını vurgulayarak şunları kaydetti:

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radyasyon, zırh, yumurta