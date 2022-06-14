https://tr.sputniknews.com/20220614/almanyada-enflasyon-50-yilin-zirvesinde-1057389356.html
Almanya'da enflasyon 50 yılın zirvesinde
Almanya'da enflasyon 50 yılın zirvesinde
Almanya'da gıda ve enerji fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle mayıs ayında enflasyon yıllık yüzde 7.9'a çıktı. Bu, son 50 yıldan bu yana görülen en yüksek oran... 14.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-14T11:34+0300
2022-06-14T11:34+0300
2022-06-14T11:34+0300
ekonomi
almanya
enflasyon
rekor
zirve
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Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7.9 oranında arttı. Ülkede yıllık enflasyon, en son ilk petrol krizinin yaşandığı 1973-1974 kış mevsiminde bu kadar yüksek ölçülmüştü.Ülkede nisan ayında yıllık enflasyon yüzde 7.4 olarak kayıtlara geçmişti. Federal İstatik Dairesi Başkanı Georg Thiel, yaptığı açıklamada, "Yüksek enflasyonun başlıca sebebi hep olduğu gibi enerji ürünlerindeki fiyat artışları. Ancak birçok diğer üründe de fiyat artışlarını gözlemliyoruz, özellikle de gıda ürünlerinde" dedi.Mayıs ayında enerji fiyatı yıllık yüzde 38.3 oranında artarken akaryakıt yüzde 41, mazot yüzde 95 oranında pahalandı. Gıdaki fiyat artışı da yüzde 11.1 olarak tespit edildi. Yemeklik yağın fiyatı yüzde 38.7, et ve et ürünlerinin fiyatı yüzde 16.5, süt ürünleri ve yumurtanın fiyatı yüzde 13.1, ekmek ve buğday ürünlerinin fiyatı yüzde 10.8 oranında arttı.Avrupa’da yüksek enflasyon nedeniyle Christine Lagarde başkanlığındaki Avrupa Merkez Bankası (ECB) 11 yıl sonra ilk kez faiz artırma kararı almıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220613/fitch-kuresel-ekonomi-buyume-tahminini-dusurdu-1057376364.html
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almanya, enflasyon, rekor, zirve
Almanya'da enflasyon 50 yılın zirvesinde
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Almanya'da gıda ve enerji fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle mayıs ayında enflasyon yıllık yüzde 7.9'a çıktı. Bu, son 50 yıldan bu yana görülen en yüksek oran olarak kayıtlara geçti.
Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7.9 oranında arttı. Ülkede yıllık enflasyon, en son ilk petrol krizinin yaşandığı 1973-1974 kış mevsiminde bu kadar yüksek ölçülmüştü.
Ülkede nisan ayında yıllık enflasyon yüzde 7.4 olarak kayıtlara geçmişti. Federal İstatik Dairesi Başkanı Georg Thiel, yaptığı açıklamada, "Yüksek enflasyonun başlıca sebebi hep olduğu gibi enerji ürünlerindeki fiyat artışları. Ancak birçok diğer üründe de fiyat artışlarını gözlemliyoruz, özellikle de gıda ürünlerinde" dedi.
Mayıs ayında enerji fiyatı yıllık yüzde 38.3 oranında artarken akaryakıt yüzde 41, mazot yüzde 95 oranında pahalandı. Gıdaki fiyat artışı da yüzde 11.1 olarak tespit edildi. Yemeklik yağın fiyatı yüzde 38.7, et ve et ürünlerinin fiyatı yüzde 16.5, süt ürünleri ve yumurtanın fiyatı yüzde 13.1, ekmek ve buğday ürünlerinin fiyatı yüzde 10.8 oranında arttı.
Avrupa’da yüksek enflasyon nedeniyle Christine Lagarde başkanlığındaki Avrupa Merkez Bankası (ECB) 11 yıl sonra ilk kez faiz artırma kararı almıştı.