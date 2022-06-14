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Ankara Valiliği'nden sel uyarısı
Ankara Valiliği'nden sel uyarısı
Öğle saatlerinden itibaren beklenen gök gürültülü yağışların, Ankara genelinde yerel olarak kuvvetli olması beklenirken Valilik'ten de bir uyarı geldi. 14.06.2022, Sputnik Türkiye
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2022-06-14T12:26+0300
türkiye
ankara
sel
ankara valiliği
sağanak
meteoroloji
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Ankara hafta sonundan bu yana art arda yaşanan sel felaketleriyle mücadele ediyor. Yapılan son değerlendirmeye göre; bugün öğleden sonra görülecek gök gürültülü sağanakların, Ankara genelinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.Beklenen yağışlara ilişkin Ankara Valiliği bir uyarı metni yayımladı ve ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ile yağış anında kuvvetli rüzgâr, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkat ve önlem çağrısında bulundu.
https://tr.sputniknews.com/20220614/gumushanede-19-yasindaki-genc-kiz-sel-suyuyla-dolan-cukura-dustu-1057386333.html
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ankara, sel, ankara valiliği, sağanak, meteoroloji

Ankara Valiliği'nden sel uyarısı

12:21 14.06.2022 (güncellendi: 12:26 14.06.2022)
© AAAnkara Akyurt sel
Ankara Akyurt sel - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2022
© AA
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Öğle saatlerinden itibaren beklenen gök gürültülü yağışların, Ankara genelinde yerel olarak kuvvetli olması beklenirken Valilik'ten de bir uyarı geldi.
Ankara hafta sonundan bu yana art arda yaşanan sel felaketleriyle mücadele ediyor. Yapılan son değerlendirmeye göre; bugün öğleden sonra görülecek gök gürültülü sağanakların, Ankara genelinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Beklenen yağışlara ilişkin Ankara Valiliği bir uyarı metni yayımladı ve ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ile yağış anında kuvvetli rüzgâr, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkat ve önlem çağrısında bulundu.
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