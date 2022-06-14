https://tr.sputniknews.com/20220614/ankara-valiliginden-sel-uyarisi-1057393437.html

Ankara Valiliği'nden sel uyarısı

Ankara Valiliği'nden sel uyarısı

Öğle saatlerinden itibaren beklenen gök gürültülü yağışların, Ankara genelinde yerel olarak kuvvetli olması beklenirken Valilik'ten de bir uyarı geldi. 14.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-14T12:21+0300

2022-06-14T12:21+0300

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türkiye

ankara

sel

ankara valiliği

sağanak

meteoroloji

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Ankara hafta sonundan bu yana art arda yaşanan sel felaketleriyle mücadele ediyor. Yapılan son değerlendirmeye göre; bugün öğleden sonra görülecek gök gürültülü sağanakların, Ankara genelinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.Beklenen yağışlara ilişkin Ankara Valiliği bir uyarı metni yayımladı ve ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ile yağış anında kuvvetli rüzgâr, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkat ve önlem çağrısında bulundu.

https://tr.sputniknews.com/20220614/gumushanede-19-yasindaki-genc-kiz-sel-suyuyla-dolan-cukura-dustu-1057386333.html

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ankara, sel, ankara valiliği, sağanak, meteoroloji