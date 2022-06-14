https://tr.sputniknews.com/20220614/baba-iki-oglunu-vurdu-biri-hayatini-kaybetti-digeri-agir-yarali-1057379657.html
Baba, iki oğlunu vurdu: Biri hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralı
Baba, iki oğlunu vurdu: Biri hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralı
Şanlıurfa'da babalarının silahla vurduğu kardeşlerden biri öldü, diğeri ağır yaralandı. Olay yerinden kaçan zanlı, saklandığı evde yakalanarak gözaltına... 14.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-14T01:22+0300
2022-06-14T01:22+0300
2022-06-14T01:22+0300
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şanlıurfa
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Şanlıurfa'da babaları tarafından silahla vurulan 2 kardeşten biri öldü, diğeri yaralandı.Yavuz Selim Mahallesi'ndeki evlerinde R.B. ile oğulları F.B. (26) ve G.B. (25) arasında çıkan tartışma, silahın da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada, iki kardeş babalarının ateş etmesi sonucu yaralandı.Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralanan iki kardeş ambulanslarla Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.F.B, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.Polis ekipleri, kaçan şüpheli R.B'nin olay yeri yakınındaki annesinin evine saklandığını tespit etti. Ekiplerin çalışması sonucu R.B. gözaltına alındı.
https://tr.sputniknews.com/20220613/kediye-gel-oglum-diyen-arkadasini-kendine-dedi-sanip-oldurmus--1057347885.html
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Baba, iki oğlunu vurdu: Biri hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralı
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Şanlıurfa'da babalarının silahla vurduğu kardeşlerden biri öldü, diğeri ağır yaralandı. Olay yerinden kaçan zanlı, saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı.
Şanlıurfa'da babaları tarafından silahla vurulan 2 kardeşten biri öldü, diğeri yaralandı.
Yavuz Selim Mahallesi'ndeki evlerinde R.B. ile oğulları F.B. (26) ve G.B. (25) arasında çıkan tartışma, silahın da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada, iki kardeş babalarının ateş etmesi sonucu yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralanan iki kardeş ambulanslarla Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
F.B, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Polis ekipleri, kaçan şüpheli R.B'nin olay yeri yakınındaki annesinin evine saklandığını tespit etti. Ekiplerin çalışması sonucu R.B. gözaltına alındı.