Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220614/baba-iki-oglunu-vurdu-biri-hayatini-kaybetti-digeri-agir-yarali-1057379657.html
Baba, iki oğlunu vurdu: Biri hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralı
Baba, iki oğlunu vurdu: Biri hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralı
Şanlıurfa'da babalarının silahla vurduğu kardeşlerden biri öldü, diğeri ağır yaralandı. Olay yerinden kaçan zanlı, saklandığı evde yakalanarak gözaltına... 14.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-14T01:22+0300
2022-06-14T01:22+0300
türkiye
baba
oğul
şanlıurfa
silah
tabanca
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0e/1057379906_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_af01efd1a20055302d171769be4ac8c1.png
Şanlıurfa'da babaları tarafından silahla vurulan 2 kardeşten biri öldü, diğeri yaralandı.Yavuz Selim Mahallesi'ndeki evlerinde R.B. ile oğulları F.B. (26) ve G.B. (25) arasında çıkan tartışma, silahın da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada, iki kardeş babalarının ateş etmesi sonucu yaralandı.Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralanan iki kardeş ambulanslarla Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.F.B, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.Polis ekipleri, kaçan şüpheli R.B'nin olay yeri yakınındaki annesinin evine saklandığını tespit etti. Ekiplerin çalışması sonucu R.B. gözaltına alındı.
https://tr.sputniknews.com/20220613/kediye-gel-oglum-diyen-arkadasini-kendine-dedi-sanip-oldurmus--1057347885.html
türkiye
şanlıurfa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0e/1057379906_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_25d4ba9a06ecb462aacd6804e3274d95.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
baba, oğul, şanlıurfa, silah, tabanca

Baba, iki oğlunu vurdu: Biri hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralı

01:22 14.06.2022
© İHABaba, iki oğlunu vurdu: Biri hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralı
Baba, iki oğlunu vurdu: Biri hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2022
© İHA
Abone olTelegram
Şanlıurfa'da babalarının silahla vurduğu kardeşlerden biri öldü, diğeri ağır yaralandı. Olay yerinden kaçan zanlı, saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı.
Şanlıurfa'da babaları tarafından silahla vurulan 2 kardeşten biri öldü, diğeri yaralandı.

Yavuz Selim Mahallesi'ndeki evlerinde R.B. ile oğulları F.B. (26) ve G.B. (25) arasında çıkan tartışma, silahın da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada, iki kardeş babalarının ateş etmesi sonucu yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralanan iki kardeş ambulanslarla Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

F.B, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, kaçan şüpheli R.B'nin olay yeri yakınındaki annesinin evine saklandığını tespit etti. Ekiplerin çalışması sonucu R.B. gözaltına alındı.
Kediye ‘Gel oğlum’ diyen arkadaşını, kendine dedi sanıp öldürmüş - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2022
TÜRKİYE
Kediye ‘Gel oğlum’ diyen arkadaşını, kendine dedi sanıp öldürmüş
Dün, 13:28
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала