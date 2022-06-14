https://tr.sputniknews.com/20220614/baba-iki-oglunu-vurdu-biri-hayatini-kaybetti-digeri-agir-yarali-1057379657.html

Baba, iki oğlunu vurdu: Biri hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralı

Baba, iki oğlunu vurdu: Biri hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralı

Şanlıurfa'da babalarının silahla vurduğu kardeşlerden biri öldü, diğeri ağır yaralandı. Olay yerinden kaçan zanlı, saklandığı evde yakalanarak gözaltına... 14.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-14T01:22+0300

2022-06-14T01:22+0300

2022-06-14T01:22+0300

türkiye

baba

oğul

şanlıurfa

silah

tabanca

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Şanlıurfa'da babaları tarafından silahla vurulan 2 kardeşten biri öldü, diğeri yaralandı.Yavuz Selim Mahallesi'ndeki evlerinde R.B. ile oğulları F.B. (26) ve G.B. (25) arasında çıkan tartışma, silahın da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada, iki kardeş babalarının ateş etmesi sonucu yaralandı.Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralanan iki kardeş ambulanslarla Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.F.B, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.Polis ekipleri, kaçan şüpheli R.B'nin olay yeri yakınındaki annesinin evine saklandığını tespit etti. Ekiplerin çalışması sonucu R.B. gözaltına alındı.

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