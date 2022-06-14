https://tr.sputniknews.com/20220614/bankalarin-tutacagi-tl-tahvillerde-yeni-duzenleme-1057395039.html

Bankaların tutacağı TL tahvillerde yeni düzenleme

Bankaların tutacağı TL tahvillerde yeni düzenleme

Bankaların döviz yükümlülüğü için tutacağı TL tahvillere yeni düzenleme geldi. Merkez Bankası (TCMB) bankaların yabancı para yükümlülükleri için tutacağı Türk... 14.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-14T12:41+0300

2022-06-14T12:41+0300

2022-06-14T12:41+0300

ekonomi

merkez bankası

döviz

tahvil

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/13/1052894890_0:3:952:539_1920x0_80_0_0_183e237b319b63ea303c7271d345ec16.jpg

Merkez Bankası, bankaların yabancı para yükümlülükleri için tutacağı Türk lirası tahvillere 5 yıl ve daha uzun vade şartı getirdi.Bankalara gönderilen yazıda merkez bankası bankalara vadesine en az 4 yıl kalan ve en az 5 yıl vadeli olan sabit getirili devlet iç borçlanma senetleri ve kira sertifikalarının menkul kıymet olarak kabul edileceğini belirtti.Ayrıca vadeye kalan süreye göre belirlenen katsayı ile menkul kıymet tutarı çarpılarak uzun vadeli kıymetlerin tesis edilmesinin teşvik edileceği belirtildi.

https://tr.sputniknews.com/20220610/tcmb-ticari-kredilere-uygulanan-zorunlu-karsilik-orani-artti-1057219377.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

merkez bankası, döviz, tahvil