https://tr.sputniknews.com/20220614/bosandigi-erkegi-bicaklayan-kadin-canim-istedi-bicakladim-1057418499.html
Boşandığı erkeği bıçaklayan kadın: Canım istedi, bıçakladım
Boşandığı erkeği bıçaklayan kadın: Canım istedi, bıçakladım
Aksaray'da, oğlunu görmek için parka gelen Cihan Kuşsan, boşandığı eski eşi Ceylan B, tarafından çocuğunun gözü önünde karnından bıçakla yaralandı. Gözaltına... 14.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-14T19:54+0300
2022-06-14T19:54+0300
2022-06-14T19:58+0300
bıçaklama
boşanma
eş
türkiye
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Aksaray'da, Fatih Mahallesi'nde 1'i kız 2 çocuk babası olan 9 yıl önce eşi Ceylan B.'den boşanan Cihan Kuşsan, iddiaya göre oğlunu görmek için parka geldi. Kuşsan, burada eski eşi Ceylan B. ile karşılaştı. Çift arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Ceylan B., Cihan Kuşsan'ı oğlunun gözü önünde karnından bıçakla yaraladı. Kuşşan, çevredekilerin ihbarı üzerine çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.'Çocuğumu rahatsız ediyorsun diyerek beni bıçakladı'Kuşşan, sedye üzerinde acil servise alındığı sırada kendisini görüntüleyen gazetecilere, ''Beni eski eşim bıçakladı. Eski eşimin oturduğu evin bulunduğu civarda çocuğumun bakkala olan borcunu ödemek için parka gelmiştim. Oğlumu görmek istedim. Eşim de çocuğumu rahatsız ediyorsun diye beni bıçakladı'' dedi.Olayın ardından gözaltına alınan Ceylan B. de sağlık kontrolünden geçirilmek üzere aynı hastaneye getirildi. B. de kendisini görüntüleyen habercilere ''Canım istedi ondan bıçakladım. Eşimi bıçakladığım için de pişman değilim'' dedi.
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bıçaklama, boşanma, eş
Boşandığı erkeği bıçaklayan kadın: Canım istedi, bıçakladım
19:54 14.06.2022 (güncellendi: 19:58 14.06.2022) Abone ol
Aksaray'da, oğlunu görmek için parka gelen Cihan Kuşsan, boşandığı eski eşi Ceylan B, tarafından çocuğunun gözü önünde karnından bıçakla yaralandı. Gözaltına alınan B., kendisini görüntüleyen gazetecilere, ''Canım istedi, ondan bıçakladım. Eşimi bıçakladığım için de pişman değilim'' dedi.
Aksaray'da, Fatih Mahallesi'nde 1'i kız 2 çocuk babası olan 9 yıl önce eşi Ceylan B.'den boşanan Cihan Kuşsan, iddiaya göre oğlunu görmek için parka geldi.
Kuşsan, burada eski eşi Ceylan B. ile karşılaştı. Çift arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Ceylan B., Cihan Kuşsan'ı oğlunun gözü önünde karnından bıçakla yaraladı. Kuşşan, çevredekilerin ihbarı üzerine çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
'Çocuğumu rahatsız ediyorsun diyerek beni bıçakladı'
Kuşşan, sedye üzerinde acil servise alındığı sırada kendisini görüntüleyen gazetecilere, ''Beni eski eşim bıçakladı. Eski eşimin oturduğu evin bulunduğu civarda çocuğumun bakkala olan borcunu ödemek için parka gelmiştim. Oğlumu görmek istedim. Eşim de çocuğumu rahatsız ediyorsun diye beni bıçakladı'' dedi.
Olayın ardından gözaltına alınan Ceylan B. de sağlık kontrolünden geçirilmek üzere aynı hastaneye getirildi. B. de kendisini görüntüleyen habercilere ''Canım istedi ondan bıçakladım. Eşimi bıçakladığım için de pişman değilim'' dedi.