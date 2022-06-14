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Canan Kaftancıoğlu’nun parti üyeliği düşürüldü
Canan Kaftancıoğlu’nun parti üyeliği düşürüldü
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun siyasi parti üyeliği düşürüldü. 14.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-14T11:55+0300
2022-06-14T11:55+0300
2022-06-14T12:29+0300
politika
canan kaftancıoğlu
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Alınan bilgiye göre, hakkındaki mahkumiyetlerin kesinleşmesi sonrası Kaftancıoğlu'nun hukuki durumu adli sicil kaydına işlendi. İşlemin ardından Başsavcılık, Siyasi Partiler Kanunu gereğince Kaftancıoğlu'nun siyasi parti üyeliğinin sona ermesine ilişkin kararı dün CHP'ye tebliğ etti. Tebliğ üzerine Kaftancıoğlu'nun parti üyeliği sona erdi.Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Kaftancıoğlu'na "kamu görevlisine hakaret", "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından verilen 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezasını 12 Mayıs’ta onamıştı. Silivri Cezaevi’ne gönderilen Kaftancıoğlu, işlemlerin ardından denetimli serbestlik kapsamında serbest bırakılmıştı.Kaftancıoğlu hakkında ayrıca siyaset yasağı da getirilmişti.
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canan kaftancıoğlu, chp
Canan Kaftancıoğlu’nun parti üyeliği düşürüldü
11:55 14.06.2022 (güncellendi: 12:29 14.06.2022) Abone ol
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun siyasi parti üyeliği düşürüldü.
Alınan bilgiye göre, hakkındaki mahkumiyetlerin kesinleşmesi sonrası Kaftancıoğlu'nun hukuki durumu adli sicil kaydına işlendi. İşlemin ardından Başsavcılık, Siyasi Partiler Kanunu gereğince Kaftancıoğlu'nun siyasi parti üyeliğinin sona ermesine ilişkin kararı dün CHP'ye tebliğ etti. Tebliğ üzerine Kaftancıoğlu'nun parti üyeliği sona erdi.
Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Kaftancıoğlu'na "kamu görevlisine hakaret", "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından verilen 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezasını 12 Mayıs’ta onamıştı. Silivri Cezaevi’ne gönderilen Kaftancıoğlu, işlemlerin ardından denetimli serbestlik kapsamında serbest bırakılmıştı
.
Kaftancıoğlu hakkında ayrıca siyaset yasağı da getirilmişti.