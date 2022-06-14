https://tr.sputniknews.com/20220614/cezadan-kacmak-icin-plakasini-turk-bayragiyla-kapatti-bin-171-tl-ceza-kesildi-1057398202.html

Cezadan kaçmak için plakasını Türk bayrağıyla kapattı: Bin 171 TL ceza kesildi

Cezadan kaçmak için plakasını Türk bayrağıyla kapattı: Bin 171 TL ceza kesildi

Düzce’de, polisin ‘Dur’ ikazına uymayan motosikletli M.A., takiple yakalanırken, plakadaki harf grubunu Türk bayrağı etiketiyle kapattığı belirlendi. M.A.'ya... 14.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-14T13:33+0300

2022-06-14T13:33+0300

2022-06-14T13:40+0300

düzce

türkiye

para cezası

plaka

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Düzce’de D-100 kara yolu Öztürkler kavşağında uygulama yapan polis ekiplerinin ‘Dur’ ihtarına uymayan motosikletli, takibe alındı.Polisin kısa sürede takip sonucu durdurduğu motosikletlinin, M.A. olduğu belirlendi. Yapılan incelemede, motosikletin 81 ABS 810 plakasında ‘S’ harfinin üzerine Türk bayrağı etiketi yapıştırıldığı da tespit edildi. Sürücü M.A.’ya ikazlara uymaması ve plakayı değiştirmesi nedeniyle 1177 TL ceza kesildi. Motosiklet ise otoparka çekildi.

düzce

türkiye

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düzce, para cezası, plaka