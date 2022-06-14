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https://tr.sputniknews.com/20220614/cezadan-kacmak-icin-plakasini-turk-bayragiyla-kapatti-bin-171-tl-ceza-kesildi-1057398202.html
Cezadan kaçmak için plakasını Türk bayrağıyla kapattı: Bin 171 TL ceza kesildi
Cezadan kaçmak için plakasını Türk bayrağıyla kapattı: Bin 171 TL ceza kesildi
Düzce’de, polisin ‘Dur’ ikazına uymayan motosikletli M.A., takiple yakalanırken, plakadaki harf grubunu Türk bayrağı etiketiyle kapattığı belirlendi. M.A.'ya... 14.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-14T13:33+0300
2022-06-14T13:40+0300
düzce
türkiye
para cezası
plaka
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Düzce’de D-100 kara yolu Öztürkler kavşağında uygulama yapan polis ekiplerinin ‘Dur’ ihtarına uymayan motosikletli, takibe alındı.Polisin kısa sürede takip sonucu durdurduğu motosikletlinin, M.A. olduğu belirlendi. Yapılan incelemede, motosikletin 81 ABS 810 plakasında ‘S’ harfinin üzerine Türk bayrağı etiketi yapıştırıldığı da tespit edildi. Sürücü M.A.’ya ikazlara uymaması ve plakayı değiştirmesi nedeniyle 1177 TL ceza kesildi. Motosiklet ise otoparka çekildi.
düzce
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düzce, para cezası, plaka

Cezadan kaçmak için plakasını Türk bayrağıyla kapattı: Bin 171 TL ceza kesildi

13:33 14.06.2022 (güncellendi: 13:40 14.06.2022)
© DHACezadan kaçmak için plakasını Türk bayrağıyla kapatan kişi
Cezadan kaçmak için plakasını Türk bayrağıyla kapatan kişi - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2022
© DHA
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Düzce’de, polisin ‘Dur’ ikazına uymayan motosikletli M.A., takiple yakalanırken, plakadaki harf grubunu Türk bayrağı etiketiyle kapattığı belirlendi. M.A.'ya 1177 lira ceza kesildi.
Düzce’de D-100 kara yolu Öztürkler kavşağında uygulama yapan polis ekiplerinin ‘Dur’ ihtarına uymayan motosikletli, takibe alındı.
Polisin kısa sürede takip sonucu durdurduğu motosikletlinin, M.A. olduğu belirlendi. Yapılan incelemede, motosikletin 81 ABS 810 plakasında ‘S’ harfinin üzerine Türk bayrağı etiketi yapıştırıldığı da tespit edildi. Sürücü M.A.’ya ikazlara uymaması ve plakayı değiştirmesi nedeniyle 1177 TL ceza kesildi. Motosiklet ise otoparka çekildi.
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