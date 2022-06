https://tr.sputniknews.com/20220614/chpden-can-belediye-baskani-ozun-gorevden-uzaklastirilmasina-tepki-demokrasiye-darbe-1057413962.html

CHP'den Çan Belediye Başkanı Öz'ün görevden uzaklaştırılmasına tepki: 'Demokrasiye darbe'

CHP, Çan Belediye Başkanı Bülent Öz'ün İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasına ilişkin açıklama yaparak, "Çan halkının iradesine darbe vurulduğunu" savundu.CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ile Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Çanakkale Çan Belediye Başkanı Bülent Öz'ün görevden uzaklaştırılması ilişkin yazılı açıklama yaptı.‘Hukuksuz girişimlerin yeni halkası'Halkın seçtiği Öz'ün, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmasının, CHP'li belediyelere karşı yürütülen hukuksuz siyasi girişimlerin yeni halkası olduğu belirtilen açıklamada, "31 Mayıs 2022'de aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanımız, hakkında hiçbir somut delil üretilemediği için serbest kalmıştır. İfadeye çağrılması halinde her zaman hazır olan Belediye Başkanımızın şafak vakti evinde gözaltına alınması ne kadar hukuksuz ise görevden uzaklaştırma kararı da bir o kadar hukuksuzdur" denildi.'Ne bir somut kanıt ne de bir mahkeme kararı mevcuttur'"İçişleri Bakanlığı koltuğunda oturan Süleyman Soylu'nun talimatıyla verilen bu kararın hukukla bağdaşmayan, tamamen siyasi bir karar olduğu tüm milletimiz tarafından bilinmelidir" değerlendirmesinde bulunulan açıklamada, "Belediye Başkanımız hakkındaki temelsiz iddialarla ilgili ne bir somut kanıt ne de bir mahkeme kararı mevcuttur. Hal böyleyken Belediye Başkanımızın görevden uzaklaştırılması, Çan halkının iradesine, yani demokrasiye darbe vurmaktır" ifadesi kullanıldı.İktidarın, seçimle kazanamadığı belediyeleri, masa başında yaptığı oyunlarla kazanmaya çalıştığı iddia edilen açıklamada, iktidarın, CHP'li belediyeleri algı operasyonlarıyla itibarsızlaştırmak için her türlü hukuksuzluktan medet umar hale geldiği dile getirildi.Açıklamada, şunlar kaydedildi:'İktidarın çürümüşlüğünün açık bir göstergesidir'Açıklamada, CHP'nin, Çan halkının iradesinin ve Belediye Başkanı Öz'ün yanında olduğu vurgulanarak, "Artık gideceklerini görenlerin, iktidarı kaybetme korkusuyla her türlü siyasi operasyona bel bağladıklarını gayet iyi biliyor ve onlara şunu söylüyoruz, ne yaparsanız yapın başaramayacaksınız. Tek bir belediyemizin de belediyelerimizden hizmet bekleyen milyonların da hakkını, hukukunu, iktidarın acizliğine asla teslim etmeyeceğiz. Yargıda yapamadıklarını masa başında yaparak, Çan seçmenlerinin iradesini gasbetmek isteyen saray iktidarı bilsin ki bu hukuk tanımazlığa ilk seçimde Çan halkı gerekli yanıtı verecektir" görüşü paylaşıldı.

