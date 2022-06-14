https://tr.sputniknews.com/20220614/fenerbahcenin-yeni-teknik-menajeri-mehmet-aurelio-oldu-1057425228.html

Fenerbahçe’nin yeni teknik menajeri Mehmet Aurelio oldu

Fenerbahçe’nin yeni teknik menajeri Mehmet Aurelio oldu

Fenerbahçe'de daha önce antrenör olarak görev yapan 44 yaşındaki Mehmet Aurelio, Jorge Jesus'un ekibinde teknik menajer olarak görev yapacak. 14.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-14T22:46+0300

2022-06-14T22:46+0300

2022-06-14T22:46+0300

spor

mehmet aurelio

fenerbahçe

teknik direktör

jorge jesus

ekip

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104211/38/1042113815_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_0c0787df3caa41d5f35eeb232e0325a6.jpg

Fenerbahçe’de 2022-2023 sezonunun teknik ekibi resmen belli oldu. Kulüp, Mehmet Aurelio’nun ‘teknik menajer’ olarak teknik kadroda görev alacağını açıkladı. Sarı-lacivertlilerde 2003-2008 yılları arasında futbol oynayan, 2019-20 sezonunda ise Erol Bulut’un teknik ekibinde yer alan Mehmet Aurelio, yeni teknik direktör Jorge Jesus ile birlikte çalışacak. Portekizce konuşan Aurelio, Jesus’a ülke ve lig konusunda yardımcılık yapacak.Fenerbahçe, 2020-2021 sezonu sonunda antrenörlük görevinden ayrılan Aurelio ile daha önce bir görüşme gerçekleştirmişti. Aurelio’nun görevi resmi sitede yayınlanan liste ile kesinleşmiş oldu. 44 yaşındaki antrenör, Fenerbahçe’nin yeni sezondaki futbol yapısında görev alacak.İşte Fenerbahçe’nin teknik ekibi:

https://tr.sputniknews.com/20220611/11-bavulla-geldi-jorge-jesus-yeniden-istanbulda-1057262815.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mehmet aurelio, fenerbahçe, teknik direktör, jorge jesus, ekip