https://tr.sputniknews.com/20220614/fenerbahcenin-yeni-teknik-menajeri-mehmet-aurelio-oldu-1057425228.html
Fenerbahçe’nin yeni teknik menajeri Mehmet Aurelio oldu
Fenerbahçe’nin yeni teknik menajeri Mehmet Aurelio oldu
Fenerbahçe'de daha önce antrenör olarak görev yapan 44 yaşındaki Mehmet Aurelio, Jorge Jesus'un ekibinde teknik menajer olarak görev yapacak. 14.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-14T22:46+0300
2022-06-14T22:46+0300
2022-06-14T22:46+0300
spor
mehmet aurelio
fenerbahçe
teknik direktör
jorge jesus
ekip
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Fenerbahçe’de 2022-2023 sezonunun teknik ekibi resmen belli oldu. Kulüp, Mehmet Aurelio’nun ‘teknik menajer’ olarak teknik kadroda görev alacağını açıkladı. Sarı-lacivertlilerde 2003-2008 yılları arasında futbol oynayan, 2019-20 sezonunda ise Erol Bulut’un teknik ekibinde yer alan Mehmet Aurelio, yeni teknik direktör Jorge Jesus ile birlikte çalışacak. Portekizce konuşan Aurelio, Jesus’a ülke ve lig konusunda yardımcılık yapacak.Fenerbahçe, 2020-2021 sezonu sonunda antrenörlük görevinden ayrılan Aurelio ile daha önce bir görüşme gerçekleştirmişti. Aurelio’nun görevi resmi sitede yayınlanan liste ile kesinleşmiş oldu. 44 yaşındaki antrenör, Fenerbahçe’nin yeni sezondaki futbol yapısında görev alacak.İşte Fenerbahçe’nin teknik ekibi:
https://tr.sputniknews.com/20220611/11-bavulla-geldi-jorge-jesus-yeniden-istanbulda-1057262815.html
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mehmet aurelio, fenerbahçe, teknik direktör, jorge jesus, ekip
Fenerbahçe’nin yeni teknik menajeri Mehmet Aurelio oldu
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Fenerbahçe'de daha önce antrenör olarak görev yapan 44 yaşındaki Mehmet Aurelio, Jorge Jesus'un ekibinde teknik menajer olarak görev yapacak.
Fenerbahçe’de 2022-2023 sezonunun teknik ekibi resmen belli oldu. Kulüp, Mehmet Aurelio’nun ‘teknik menajer’ olarak teknik kadroda görev alacağını açıkladı.
Sarı-lacivertlilerde 2003-2008 yılları arasında futbol oynayan, 2019-20 sezonunda ise Erol Bulut’un teknik ekibinde yer alan Mehmet Aurelio, yeni teknik direktör Jorge Jesus ile birlikte çalışacak. Portekizce konuşan Aurelio, Jesus’a ülke ve lig konusunda yardımcılık yapacak.
Fenerbahçe, 2020-2021 sezonu sonunda antrenörlük görevinden ayrılan Aurelio ile daha önce bir görüşme gerçekleştirmişti.
Aurelio’nun görevi resmi sitede yayınlanan liste ile kesinleşmiş oldu. 44 yaşındaki antrenör, Fenerbahçe’nin yeni sezondaki futbol yapısında görev alacak.
İşte Fenerbahçe’nin teknik ekibi:
1.
Jorge Jesus (Teknik Direktör)
2.
João de Deus( Yardımcı Antrenör)
3.
Márcio Sampaio (Atletik Performans Antrenörü)
4.
Tiago Oliveira ( Yardımcı Antrenör)
5.
Gil Henriques ( Maç Analisti)
6.
Rodrigo Araújo (Video Analist)
7.
Mário Branco (Operasyon Direktörü)
8.
Carlos Bruno (Atletik Performans Antrenörü)
9.
Marco Aurelio ( Teknik Menajer)