Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://tr.sputniknews.com/20220614/galatasaray-yonetim-kurulunda-gorev-dagilimi-yapildi--1057423849.html
Galatasaray yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı
Galatasaray yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı
Galatasaray'da Dursun Özbek başkanlığında seçilen yönetim kurulu üyelerinin görev dağılımı yapıldı. 14.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-14T22:15+0300
2022-06-14T22:15+0300
spor
galatasaray
dursun özbek
yönetim
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0e/1057423704_0:45:727:454_1920x0_80_0_0_d1e22209950fdaf674b2bc626f4177a6.jpg
Galatasaray'da 11 Haziran'da gerçekleştirilen olağan seçimli genel kurulda Dursun Özbek başkanlığında seçilen yönetim kurulu üyelerinin görevleri açıklandı. Yeni yönetim, Dursun Özbek’in başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirdi. Galatasaray Lisesi’nde Abdurrahman Şeref Salonu’nda yapılan ilk yönetim kurulu toplantısında görev bölümleri ve bazı yönetim kurulu kararları alındığı ifade edildi.Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, yönetim kurulundaki görev dağılımı şöyle:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0e/1057423704_30:0:697:500_1920x0_80_0_0_fbaf82c5e157bb49026db4ebc9df6fe2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
galatasaray, dursun özbek, yönetim

Galatasaray yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı

22:15 14.06.2022
© İHAGalatasaray yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı
Galatasaray yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2022
© İHA
Abone olTelegram
Galatasaray'da Dursun Özbek başkanlığında seçilen yönetim kurulu üyelerinin görev dağılımı yapıldı.
Galatasaray'da 11 Haziran'da gerçekleştirilen olağan seçimli genel kurulda Dursun Özbek başkanlığında seçilen yönetim kurulu üyelerinin görevleri açıklandı.
Yeni yönetim, Dursun Özbek’in başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirdi. Galatasaray Lisesi’nde Abdurrahman Şeref Salonu’nda yapılan ilk yönetim kurulu toplantısında görev bölümleri ve bazı yönetim kurulu kararları alındığı ifade edildi.
Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, yönetim kurulundaki görev dağılımı şöyle:
Başkan: Dursun Özbek
İkinci Başkan: Metin Öztürk
Başkan Yardımcısı: Niyazi Yelkencioğlu
Başkan Yardımcısı: Ahmet Cemal Özgörkey
Genel Sekreter: Eray Yazgan
Muhasip Üye: Levent Yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала