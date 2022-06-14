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Galatasaray yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı
Galatasaray yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı
Galatasaray'da Dursun Özbek başkanlığında seçilen yönetim kurulu üyelerinin görev dağılımı yapıldı. 14.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-14T22:15+0300
2022-06-14T22:15+0300
2022-06-14T22:15+0300
spor
galatasaray
dursun özbek
yönetim
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Galatasaray'da 11 Haziran'da gerçekleştirilen olağan seçimli genel kurulda Dursun Özbek başkanlığında seçilen yönetim kurulu üyelerinin görevleri açıklandı. Yeni yönetim, Dursun Özbek’in başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirdi. Galatasaray Lisesi’nde Abdurrahman Şeref Salonu’nda yapılan ilk yönetim kurulu toplantısında görev bölümleri ve bazı yönetim kurulu kararları alındığı ifade edildi.Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, yönetim kurulundaki görev dağılımı şöyle:
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galatasaray, dursun özbek, yönetim
Galatasaray yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı
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Galatasaray'da Dursun Özbek başkanlığında seçilen yönetim kurulu üyelerinin görev dağılımı yapıldı.
Galatasaray'da 11 Haziran'da gerçekleştirilen olağan seçimli genel kurulda Dursun Özbek başkanlığında seçilen yönetim kurulu üyelerinin görevleri açıklandı.
Yeni yönetim, Dursun Özbek’in başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirdi. Galatasaray Lisesi’nde Abdurrahman Şeref Salonu’nda yapılan ilk yönetim kurulu toplantısında görev bölümleri ve bazı yönetim kurulu kararları alındığı ifade edildi.
Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, yönetim kurulundaki görev dağılımı şöyle:
İkinci Başkan: Metin Öztürk
Başkan Yardımcısı: Niyazi Yelkencioğlu
Başkan Yardımcısı: Ahmet Cemal Özgörkey
Genel Sekreter: Eray Yazgan