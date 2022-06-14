https://tr.sputniknews.com/20220614/galatasaray-yonetim-kurulunda-gorev-dagilimi-yapildi--1057423849.html

Galatasaray yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı

Galatasaray yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı

Galatasaray'da Dursun Özbek başkanlığında seçilen yönetim kurulu üyelerinin görev dağılımı yapıldı. 14.06.2022, Sputnik Türkiye

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spor

galatasaray

dursun özbek

yönetim

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Galatasaray'da 11 Haziran'da gerçekleştirilen olağan seçimli genel kurulda Dursun Özbek başkanlığında seçilen yönetim kurulu üyelerinin görevleri açıklandı. Yeni yönetim, Dursun Özbek’in başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirdi. Galatasaray Lisesi’nde Abdurrahman Şeref Salonu’nda yapılan ilk yönetim kurulu toplantısında görev bölümleri ve bazı yönetim kurulu kararları alındığı ifade edildi.Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, yönetim kurulundaki görev dağılımı şöyle:

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galatasaray, dursun özbek, yönetim