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https://tr.sputniknews.com/20220614/gamze-acar-davasi-2-sanik-tahliye-edildi-1057428851.html
Gamze Açar davası: 2 sanık tahliye edildi
Gamze Açar davası: 2 sanık tahliye edildi
Ankara'da 17 yaşındaki Gamze Açar'ın iş görüşmesi için gittiği otelin 5'inci katından şüpheli şekilde düşerek ölmesiyle ilgili davada 2 sanık tahliye edildi. 14.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-14T23:30+0300
2022-06-14T23:31+0300
türkiye
gamze açar
kadın cinayetleri
tahliye
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Ankara'da, lise öğrencisi Gamze Açar'ın iş görüşmesi için gittiği termal otelin 5'inci katından şüpheli şekilde düşüp, hayatını kaybetmesiyle ilgili 4'ü tutuklu 5 sanığın yargılandığı davada, Mehmet Doğan ve Emre Eker tahliye edildi.7 Kasım 2020'de internette gördüğü iş ilanı üzerine Rıza Doğan ile irtibata geçip, iş görüşmesi için Kızılcahamam ilçesinde, odaları devre mülk olarak kiralanan termal otele gitti. Açar, aynı gün sabaha karşı, kaldığı 5'inci kattaki odanın balkonundan düşerek hayatını kaybetti.Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, Gamze Açar'ın otelde görüştüğü ve kendilerini devre mülk şirketi çalışanları olarak tanıtan 5 kişiden Rıza Doğan, Mehmet Doğan, Mustafa Emre Demiral ve Emre Eker tutuklandı, Hüseyin Emre Gürgen ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Ankara Batı Adliyesi 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 5 sanık hakkında 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'kasten öldürme' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu ve 63'er yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın görülmesine devam edildi. Duruşmaya sanıklar, taraf avukatları ve Gamze Açar'ın yakınları katıldı. Mahkeme heyeti, önceki celse sanık ve müşteki avukatlarının talebiyle İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan yeniden talep edilen raporun dosyaya girmediğini belirterek, sanık avukatlarına söz verdi. Sanık avukatları, rapor geldikten sonra yeniden savunma yapacaklarını belirtti. Tutuklu sanıklar Rıza Doğan, Mehmet Doğan, Mustafa Emre Demiral ile Emre Eker ise suçsuz olduklarını savunarak tahliyelerini talep etti.
https://tr.sputniknews.com/20220614/danistay-savcisi-istanbul-sozlesmesi-icin-mutalaasini-acikladi-1057420280.html
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gamze açar, kadın cinayetleri, tahliye

Gamze Açar davası: 2 sanık tahliye edildi

23:30 14.06.2022 (güncellendi: 23:31 14.06.2022)
© Sputnik / Sertaç KayarŞiddetle Mücadele Ağı, kadın cinayetleri, eylem, protesto
Şiddetle Mücadele Ağı, kadın cinayetleri, eylem, protesto - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2022
© Sputnik / Sertaç Kayar
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Ankara'da 17 yaşındaki Gamze Açar'ın iş görüşmesi için gittiği otelin 5'inci katından şüpheli şekilde düşerek ölmesiyle ilgili davada 2 sanık tahliye edildi.
Ankara'da, lise öğrencisi Gamze Açar'ın iş görüşmesi için gittiği termal otelin 5'inci katından şüpheli şekilde düşüp, hayatını kaybetmesiyle ilgili 4'ü tutuklu 5 sanığın yargılandığı davada, Mehmet Doğan ve Emre Eker tahliye edildi.

7 Kasım 2020'de internette gördüğü iş ilanı üzerine Rıza Doğan ile irtibata geçip, iş görüşmesi için Kızılcahamam ilçesinde, odaları devre mülk olarak kiralanan termal otele gitti. Açar, aynı gün sabaha karşı, kaldığı 5'inci kattaki odanın balkonundan düşerek hayatını kaybetti.
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, Gamze Açar'ın otelde görüştüğü ve kendilerini devre mülk şirketi çalışanları olarak tanıtan 5 kişiden Rıza Doğan, Mehmet Doğan, Mustafa Emre Demiral ve Emre Eker tutuklandı, Hüseyin Emre Gürgen ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara Batı Adliyesi 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 5 sanık hakkında 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'kasten öldürme' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu ve 63'er yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın görülmesine devam edildi. Duruşmaya sanıklar, taraf avukatları ve Gamze Açar'ın yakınları katıldı. Mahkeme heyeti, önceki celse sanık ve müşteki avukatlarının talebiyle İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan yeniden talep edilen raporun dosyaya girmediğini belirterek, sanık avukatlarına söz verdi. Sanık avukatları, rapor geldikten sonra yeniden savunma yapacaklarını belirtti. Tutuklu sanıklar Rıza Doğan, Mehmet Doğan, Mustafa Emre Demiral ile Emre Eker ise suçsuz olduklarını savunarak tahliyelerini talep etti.
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