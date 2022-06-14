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https://tr.sputniknews.com/20220614/katar-ile-ermenistan-arasinda-7-anlasma-ve-mutabakat-zapti-imzalandi-1057383366.html
Katar ile Ermenistan arasında 7 anlaşma ve mutabakat zaptı imzalandı
Katar ile Ermenistan arasında 7 anlaşma ve mutabakat zaptı imzalandı
Katar ve Ermenistan iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi çerçevesinde 7 anlaşma ve mutabakat zaptı imzaladı. 14.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-14T02:49+0300
2022-06-14T02:56+0300
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ermenistan
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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Doha ziyareti kapsamında Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Başbakan Şeyh Halid bin Halife bin Abdulaziz Al Sani ile görüştü.Katar resmi ajansı QNA'da yer alan habere göre, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı Emirlik Divanı'ndaki ofisinde kabul etti.İki ülke arasındaki iş birliği ilişkileri ile bu ilişkilerin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi beklentilerinin ele alındığı görüşmede ortak öneme sahip bölgesel ve uluslararası öne çıkan meseleler masaya yatırıldı.Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Doha ziyareti kapsamında ayrıca Katarlı mevkidaşı Şeyh Halid bin Halife bin Abdulaziz Al Sani ile bir araya geldi.Şeyh Halid ile Paşinyan, ekonomi, ticaret, sağlık, eğitim, gıda güvenliği başta olmak üzere iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesinin yanı sıra karşılıklı çıkarlara dayalı bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldı.Görüşmelerin ardından taraflar arasında ortak öneme sahip meseleler hakkında siyasi istişareler yapılmasına ilişkin mutabakat zaptı, QNA ile Ermenistan resmi ajansı Armenpress arasında haber alışverişi ve iş birliği mutabakatı, turizm ve çalışma faaliyetleri alanında iş birliği mutabakatı imzalandı.Taraflar arasında ayrıca Doha ile Erivan belediyeleri arasında kardeş belediye anlaşması, sağlık alanında ortak iş birliği anlaşması, eğitim, yüksek öğretim ve bilimsel araştırma alanında iş birliği anlaşmasının yanı sıra Katar Üniversitesi ile Erivan Üniversitesi arasında anlaşma imzalandı.Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın Doha ziyaretinin süresine ilişkin açıklama yapılmadı.
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nikol paşinyan, ermenistan, katar, doha

Katar ile Ermenistan arasında 7 anlaşma ve mutabakat zaptı imzalandı

02:49 14.06.2022 (güncellendi: 02:56 14.06.2022)
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Katar ve Ermenistan iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi çerçevesinde 7 anlaşma ve mutabakat zaptı imzaladı.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Doha ziyareti kapsamında Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Başbakan Şeyh Halid bin Halife bin Abdulaziz Al Sani ile görüştü.
Katar resmi ajansı QNA'da yer alan habere göre, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı Emirlik Divanı'ndaki ofisinde kabul etti.
İki ülke arasındaki iş birliği ilişkileri ile bu ilişkilerin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi beklentilerinin ele alındığı görüşmede ortak öneme sahip bölgesel ve uluslararası öne çıkan meseleler masaya yatırıldı.
Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Doha ziyareti kapsamında ayrıca Katarlı mevkidaşı Şeyh Halid bin Halife bin Abdulaziz Al Sani ile bir araya geldi.
Şeyh Halid ile Paşinyan, ekonomi, ticaret, sağlık, eğitim, gıda güvenliği başta olmak üzere iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesinin yanı sıra karşılıklı çıkarlara dayalı bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldı.
Görüşmelerin ardından taraflar arasında ortak öneme sahip meseleler hakkında siyasi istişareler yapılmasına ilişkin mutabakat zaptı, QNA ile Ermenistan resmi ajansı Armenpress arasında haber alışverişi ve iş birliği mutabakatı, turizm ve çalışma faaliyetleri alanında iş birliği mutabakatı imzalandı.
Taraflar arasında ayrıca Doha ile Erivan belediyeleri arasında kardeş belediye anlaşması, sağlık alanında ortak iş birliği anlaşması, eğitim, yüksek öğretim ve bilimsel araştırma alanında iş birliği anlaşmasının yanı sıra Katar Üniversitesi ile Erivan Üniversitesi arasında anlaşma imzalandı.
Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın Doha ziyaretinin süresine ilişkin açıklama yapılmadı.
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