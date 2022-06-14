https://tr.sputniknews.com/20220614/kitabinda-fatih-terim-icin-taktik-bilmiyor-diyen-pirlo-ne-yazdigimi-hatirlamiyorum-1057394149.html

Kitabında Fatih Terim için 'Taktik bilmiyor' diyen Pirlo: Ne yazdığımı hatırlamıyorum

Kitabında Fatih Terim için 'Taktik bilmiyor' diyen Pirlo: Ne yazdığımı hatırlamıyorum

İmza töreninde konuşan Fatih Karagümrük'ün yeni teknik direktörü Andrea Pirlo, Türkiye'de bilinen ‘olumsuz Fatih Terim yorumu’nun sorulması üzerine... 14.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-14T12:29+0300

2022-06-14T12:29+0300

2022-06-14T12:35+0300

andrea pirlo

spor

fatih karagümrük spor

fatih terim

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VavaCars Fatih Karagümrük, İtalyan teknik direktör Andrea Pirlo ile bir yıllık sözleşme imzaladı. 43 yaşındaki çalıştırıcı, bugün düzenlenen imza töreni ile kendisini bir yıllığına Fatih Karagümrük'e bağlayan sözleşmeye imza attı. İmza töreninde Andrea Pirlo'nun yanı sıra kulübün asbaşkanı Serkan Hurma da hazır bulundu.İlk olarak söz alan Serkan Hurma, 4 yıl önce başlattıkları projede hedeflerinin Süper Lig değil Avrupa kupaları olduğunu belirterek şunları söyledi:'Çok fazla ilişkim var, gerekirse kullanacağım'Fatih Karagümrük Kulübü'ne teşekkür ederek sözlerine başlayan Andrea Pirlo, kendileri adına iyi bir sezon olmasını diledi. İtalyan çalıştırıcı, kitabında Fatih Terim hakkında kullandığı ifadelerin sorulması üzerine, "Aslında kitapta ne yazdığımı hatırlamıyorum çünkü çok sene geçti. Tek hatırladığım, Türkiye'de böyle bir şeyler söylendiği. Belki de farklı tercüme edildi. Tek söylediğim şey, Fatih Terim'i çok fazla hatırlamadığım. Çünkü sadece 2 ay çalıştık. Benim çok iyi hislerim var ona karşı" diye konuştu.Türkiye'yi daha önceden de takip ettiğini dile getiren Pirlo, "Bu takımda başka İtalyanların oynadığını da gördüm. O yüzden de takip ediyordum. Birkaç hafta önce görüşmeler başladı. Benim için Türkiye'ye gelmek önemliydi. Bu takım kendisini geliştirmek istediği için de benim için önemliydi. Benim de istediğim buydu" ifadelerini kullandı.Çok önemli takımlarda forma giydiğini hatırlatan Pirlo, "Çok fazla ilişkim var, gerekirse bu ilişkilerimi kullanacağım. İtalya'da oynayan çok Türk oyuncu var. Onları takip ediyorum. Türkiye'ye gelen İtalyan teknik direktörleri de takip ediyordum. Bu yüzden buraya gelmek ilgimi çekiyordu. Oyuncular özelinde konuşmak hoşuma gitmiyor. Benim takımımdakileri tanımak istiyorum" dedi.2005 yılında Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool'a kaybetmelerinin hatırlatılması üzerine Pirlo, "Memnuniyetle bu statta sahaya çıkacağım ve umarım önümüzdeki sene çok fazla başarı elde ederiz" açıklamasını yaptı.Pirlo, İstanbul'u bugüne kadar gezme imkanı olmadığını da kaydederek şunları söyledi:

https://tr.sputniknews.com/20210528/juventusta-andrea-pirlo-donemi-sona-erdi-1044605049.html

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andrea pirlo, fatih karagümrük spor, fatih terim