https://tr.sputniknews.com/20220614/kitapcida-devrilen-raflarin-arasinda-mahsur-kalan-adami-itfaiye-kurtardi-1057423258.html

Kitapçıda devrilen rafların arasında mahsur kalan adamı itfaiye kurtardı

Kitapçıda devrilen rafların arasında mahsur kalan adamı itfaiye kurtardı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, çalıştığı kitapçıda devrilen rafların arasında sıkışan Aykut Şahin, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. 14.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-14T22:00+0300

2022-06-14T22:00+0300

2022-06-14T22:00+0300

yaşam

kitapçı

raf

itfaiyeci

mahsur kalma

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0e/1057423114_0:1:771:434_1920x0_80_0_0_93eba2c50e619f8c71cd8bfbc163cf62.jpg

Aykut Şahin, çalıştığı kitapçıda devrilen rafların arasında sıkıştı. İş yerinde bulunan diğer çalışanlar, Aykut Şahin'i sıkıştığı yerden kurtaramayınca, durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, devrilen rafların arasında mahsur kalan Aykut Şahin'i bulunduğu yerden kurtardı. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Şahin'in yara almadığı belirlendi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kitapçı, raf, itfaiyeci, mahsur kalma