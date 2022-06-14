https://tr.sputniknews.com/20220614/kitapcida-devrilen-raflarin-arasinda-mahsur-kalan-adami-itfaiye-kurtardi-1057423258.html
Kitapçıda devrilen rafların arasında mahsur kalan adamı itfaiye kurtardı
Kitapçıda devrilen rafların arasında mahsur kalan adamı itfaiye kurtardı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, çalıştığı kitapçıda devrilen rafların arasında sıkışan Aykut Şahin, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. 14.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-14T22:00+0300
2022-06-14T22:00+0300
2022-06-14T22:00+0300
yaşam
kitapçı
raf
itfaiyeci
mahsur kalma
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Aykut Şahin, çalıştığı kitapçıda devrilen rafların arasında sıkıştı. İş yerinde bulunan diğer çalışanlar, Aykut Şahin'i sıkıştığı yerden kurtaramayınca, durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, devrilen rafların arasında mahsur kalan Aykut Şahin'i bulunduğu yerden kurtardı. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Şahin'in yara almadığı belirlendi.
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kitapçı, raf, itfaiyeci, mahsur kalma
Kitapçıda devrilen rafların arasında mahsur kalan adamı itfaiye kurtardı
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, çalıştığı kitapçıda devrilen rafların arasında sıkışan Aykut Şahin, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Aykut Şahin, çalıştığı kitapçıda devrilen rafların arasında sıkıştı. İş yerinde bulunan diğer çalışanlar, Aykut Şahin'i sıkıştığı yerden kurtaramayınca, durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, devrilen rafların arasında mahsur kalan Aykut Şahin'i bulunduğu yerden kurtardı.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Şahin'in yara almadığı belirlendi.