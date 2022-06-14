Londra'da çocuklardan fosil yakıt protestosu

© AA Göstericiler, diğer sigorta şirketlerinin, iklim üzerindeki etkileri nedeniyle kömür ve katranlı kum kaynaklı fosil yakıt projelerini sigortalamayı durdurduğuna ancak Lloyd's of London'ın 2030'a kadar bu projeler için sigorta desteği sağlamayı sürdüreceğine dikkati çekti.