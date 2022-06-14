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Londra'da çocuklardan fosil yakıt protestosu
Londra'da çocuklardan fosil yakıt protestosu
İngiltere'nin başkenti Londra'da çocuklar, çevreye zarar verdiği gerekçesiyle fosil yakıt projelerine teminat desteği sağlayan ülkenin en büyük sigortacılık... 14.06.2022, Sputnik Türkiye
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fosil yakıt, фото, londra, protesto

Londra'da çocuklardan fosil yakıt protestosu

11:49 14.06.2022 (güncellendi: 11:52 14.06.2022)
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İngiltere'nin başkenti Londra'da çocuklar, çevreye zarar verdiği gerekçesiyle fosil yakıt projelerine teminat desteği sağlayan ülkenin en büyük sigortacılık piyasası Lloyd's of London'a karşı protesto düzenledi.
© AALloyd's of London'ın başkentteki genel merkezi önünde toplanan çocuklar ve aileleri, kurumun, Avustralya'daki Adani kömür madeni ve Kanada'daki Trans Mountain katran kumları boru hattı gibi fosil yakıt projelerine sağladığı teminatı sonlandırması çağrısında bulundu.
Londra'da çocuklardan fosil yakıt protestosu - Sputnik Türkiye
1/6
© AA
Lloyd's of London'ın başkentteki genel merkezi önünde toplanan çocuklar ve aileleri, kurumun, Avustralya'daki Adani kömür madeni ve Kanada'daki Trans Mountain katran kumları boru hattı gibi fosil yakıt projelerine sağladığı teminatı sonlandırması çağrısında bulundu.
© AAGöstericiler, diğer sigorta şirketlerinin, iklim üzerindeki etkileri nedeniyle kömür ve katranlı kum kaynaklı fosil yakıt projelerini sigortalamayı durdurduğuna ancak Lloyd's of London'ın 2030'a kadar bu projeler için sigorta desteği sağlamayı sürdüreceğine dikkati çekti.
Londra'da çocuklardan fosil yakıt protestosu - Sputnik Türkiye
2/6
© AA
Göstericiler, diğer sigorta şirketlerinin, iklim üzerindeki etkileri nedeniyle kömür ve katranlı kum kaynaklı fosil yakıt projelerini sigortalamayı durdurduğuna ancak Lloyd's of London'ın 2030'a kadar bu projeler için sigorta desteği sağlamayı sürdüreceğine dikkati çekti.
© AALloyd's of London'ın sigortaladığı fosil yakıt projelerinden kaynaklanan çevre kirliliğine değinen göstericiler, ellerinde ‘Temiz enerji, parlak gelecek’, ‘Söz değil eylem’, ‘İklim adaleti’ yazılı pankartlar taşıyarak, ‘Fosil yakıt projelerini değil, çocuklarımızın geleceğini sigortalayın’ sloganları attı.
Londra'da çocuklardan fosil yakıt protestosu - Sputnik Türkiye
3/6
© AA
Lloyd's of London'ın sigortaladığı fosil yakıt projelerinden kaynaklanan çevre kirliliğine değinen göstericiler, ellerinde ‘Temiz enerji, parlak gelecek’, ‘Söz değil eylem’, ‘İklim adaleti’ yazılı pankartlar taşıyarak, ‘Fosil yakıt projelerini değil, çocuklarımızın geleceğini sigortalayın’ sloganları attı.
© AAProtesto kapsamında, farklı yaş gruplarından çocuklardan oluşan ve takım elbise giyen çok sayıda gösterici, ellerinde renkli uçurtmalarla dans gösteri düzenledi.
Londra'da çocuklardan fosil yakıt protestosu - Sputnik Türkiye
4/6
© AA
Protesto kapsamında, farklı yaş gruplarından çocuklardan oluşan ve takım elbise giyen çok sayıda gösterici, ellerinde renkli uçurtmalarla dans gösteri düzenledi.
© AAYaklaşık 328 yıl önce Londra'da kurulan Llody's of London, ülkenin en önemli sigorta piyasasını oluşturuyor.
Londra'da çocuklardan fosil yakıt protestosu - Sputnik Türkiye
5/6
© AA
Yaklaşık 328 yıl önce Londra'da kurulan Llody's of London, ülkenin en önemli sigorta piyasasını oluşturuyor.
© AAŞirket statüsünde olmayan Lloyd's of London, çok sayıda yatırımcılık sigortacılık şirketinde risk paylaşımını esas alan özel bir yapıya sahip.
Londra'da çocuklardan fosil yakıt protestosu - Sputnik Türkiye
6/6
© AA
Şirket statüsünde olmayan Lloyd's of London, çok sayıda yatırımcılık sigortacılık şirketinde risk paylaşımını esas alan özel bir yapıya sahip.
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