https://tr.sputniknews.com/20220614/poklonskaya-rusya-bassavcisi-danismani-olarak-atandim-1057392905.html
Poklonskaya: Rusya Başsavcısı Danışmanı olarak atandım
Poklonskaya: Rusya Başsavcısı Danışmanı olarak atandım
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Rossotrudniçestvo başkan yardımcılığı görevinden aldığı Natalya Poklonskaya, Rusya Başsavcısı İgor Viktoroviç Krasnov’un... 14.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-14T12:19+0300
2022-06-14T12:19+0300
2022-06-14T12:19+0300
natalya poklonskaya
rusya
savcı
danışman
sosyal medya
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Telegram’dan açıklama yapan Poklonskaya, “Bugün Rusya Başsavcısı İgor Viktoroviç Krasnov’un danışmanı olarak atandım” ifadelerini kullandı. Sosyal medya sayfalarını kullanmayı ve halka açık etkinlikler yürütmeyi bırakacağını belirten Poklonskaya, basın mensuplarının herhangi bir açıklama almak için Rusya Başsavcılığı basın dairesine başvurması gerektiğini ekledi.
https://tr.sputniknews.com/20220613/putin-poklonskayayi-gorevden-aldi-1057338393.html
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natalya poklonskaya, rusya, savcı, danışman, sosyal medya
Poklonskaya: Rusya Başsavcısı Danışmanı olarak atandım
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Rossotrudniçestvo başkan yardımcılığı görevinden aldığı Natalya Poklonskaya, Rusya Başsavcısı İgor Viktoroviç Krasnov’un danışmanı olarak atandığını açıkladı.
Telegram’dan açıklama yapan Poklonskaya, “Bugün Rusya Başsavcısı İgor Viktoroviç Krasnov’un danışmanı olarak atandım” ifadelerini kullandı.
Sosyal medya sayfalarını kullanmayı ve halka açık etkinlikler yürütmeyi bırakacağını belirten Poklonskaya, basın mensuplarının herhangi bir açıklama almak için Rusya Başsavcılığı basın dairesine başvurması gerektiğini ekledi.