https://tr.sputniknews.com/20220614/poklonskaya-rusya-bassavcisi-danismani-olarak-atandim-1057392905.html

Poklonskaya: Rusya Başsavcısı Danışmanı olarak atandım

Poklonskaya: Rusya Başsavcısı Danışmanı olarak atandım

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Rossotrudniçestvo başkan yardımcılığı görevinden aldığı Natalya Poklonskaya, Rusya Başsavcısı İgor Viktoroviç Krasnov’un... 14.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-14T12:19+0300

2022-06-14T12:19+0300

2022-06-14T12:19+0300

natalya poklonskaya

rusya

savcı

danışman

sosyal medya

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Telegram’dan açıklama yapan Poklonskaya, “Bugün Rusya Başsavcısı İgor Viktoroviç Krasnov’un danışmanı olarak atandım” ifadelerini kullandı. Sosyal medya sayfalarını kullanmayı ve halka açık etkinlikler yürütmeyi bırakacağını belirten Poklonskaya, basın mensuplarının herhangi bir açıklama almak için Rusya Başsavcılığı basın dairesine başvurması gerektiğini ekledi.

https://tr.sputniknews.com/20220613/putin-poklonskayayi-gorevden-aldi-1057338393.html

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natalya poklonskaya, rusya, savcı, danışman, sosyal medya