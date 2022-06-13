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Putin, Poklonskaya’yı görevden aldı
Putin, Poklonskaya’yı görevden aldı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar ve Uluslararası İşbirliği Ajansı (Rossotrudniçestvo) Başkan Yardımcısı Natalya... 13.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-13T11:08+0300
2022-06-13T11:08+0300
dünya
rusya yurtdışında yaşayan vatandaşlar ve uluslararası işbirliği ajansı (rossotrudniçestvo)
rusya
natalya poklonskaya
vladimir putin
görevden alma
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Putin, Poklonskaya’yı şubat ayından beri sürdürdüğü Rossotrudniçestvo başkan yardımcılığı görevinden aldı.Rusya hükümetinin resmi belgelerinin yayınlandığı internet sitesindeki metne göre, karar imzalandığı gün itibarıyla yürürlüğe girdi.Poklonskaya daha önce Kırım Başsavcısı ve Birleşik Rusya’dan Duma vekili olarak görev yapmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220315/poklonskaya-bmye-yurtdisindaki-ruslarin-haklarinin-ihlaliyle-ilgili-yazi-gonderdik-1054740414.html
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rusya yurtdışında yaşayan vatandaşlar ve uluslararası işbirliği ajansı (rossotrudniçestvo), rusya, natalya poklonskaya, vladimir putin, görevden alma

Putin, Poklonskaya’yı görevden aldı

11:08 13.06.2022
© SputnikNatalya Poklonskaya
Natalya Poklonskaya - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2022
© Sputnik
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar ve Uluslararası İşbirliği Ajansı (Rossotrudniçestvo) Başkan Yardımcısı Natalya Poklonskaya’nın görevden alınmasına ilişkin kararı imzaladı.
Putin, Poklonskaya’yı şubat ayından beri sürdürdüğü Rossotrudniçestvo başkan yardımcılığı görevinden aldı.
Rusya hükümetinin resmi belgelerinin yayınlandığı internet sitesindeki metne göre, karar imzalandığı gün itibarıyla yürürlüğe girdi.
Poklonskaya daha önce Kırım Başsavcısı ve Birleşik Rusya’dan Duma vekili olarak görev yapmıştı.
Natalya Poklonskaya - Sputnik Türkiye, 1920, 15.03.2022
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