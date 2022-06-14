https://tr.sputniknews.com/20220614/romanya-disisleri-nato-kuvvetlerinin-ulkemizde-uzun-vadeli-olarak-kalmasi-onemli-1057408896.html
Romanya Dışişleri: NATO kuvvetlerinin ülkemizde uzun vadeli olarak kalması önemli
Romanya Dışişleri: NATO kuvvetlerinin ülkemizde uzun vadeli olarak kalması önemli
Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu, NATO kuvvetlerinin ülke topraklarında uzun vadeli olarak kalmasının önemli olduğunu savundu. 14.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-14T16:12+0300
2022-06-14T16:12+0300
2022-06-14T16:12+0300
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nato
bogdan aurescu
karadeniz
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Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu, Ukrayna krizi ve Romanya'daki NATO kuvvetlerinin durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.Digi24 televizyonuna röportaj veren Aurescu, "Daha fazlasına ihtiyaç olduğunu düşünüyorum ancak şu an, Romanya topraklarında halihazırda 5 binden fazla müttefik askerin bulunduğunu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı. Aurescu, "Muharebe grubu oluşturma sürecini 1 Mayıs'ta resmi olarak başlattık ve süreç, bu yılın sonunda, belki de gelecek yılın başında tamamlanacak" diye konuştu. Ukrayna krizinin, ittifakın doğu kanadının oldukça güneyinde, Karadeniz'de meydana geldiğini ve krizin, 'bu bölgenin NATO açısından stratejik bir öneme sahip olduğunu gösterdiğini' öne süren Romanya Dışişleri Bakanı, Madrid'de düzenlenecek olan NATO Zirvesi'nde 'Karadeniz'in ittifak için stratejik öneme sahip bir bölge olduğunu teyit etme ihtiyacının' dile getirileceğini kaydetti.Ayrıca ülkesinin, ittifakın doğu kanadında daimi bir NATO üssüne ev sahipliği yapan tek ülke olduğunu anımsatan Aurescu, NATO kuvvetlerinin sadece Romanya'ya da değil, doğu kanadındaki diğer ülkelerde de artırılması gerektiğini savundu.
https://tr.sputniknews.com/20220614/finlandiya-cumhurbaskani-nato-uyeligi-sureci-sikisti-gunde-birkac-kez-temas-halindeyiz-1057405682.html
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romanya, nato, bogdan aurescu, karadeniz, ukrayna
Romanya Dışişleri: NATO kuvvetlerinin ülkemizde uzun vadeli olarak kalması önemli
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Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu, NATO kuvvetlerinin ülke topraklarında uzun vadeli olarak kalmasının önemli olduğunu savundu.
Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu, Ukrayna krizi ve Romanya'daki NATO kuvvetlerinin durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.
Digi24 televizyonuna röportaj veren Aurescu, "Daha fazlasına ihtiyaç olduğunu düşünüyorum ancak şu an, Romanya topraklarında halihazırda 5 binden fazla müttefik askerin bulunduğunu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.
Aurescu, "Muharebe grubu oluşturma sürecini 1 Mayıs'ta resmi olarak başlattık ve süreç, bu yılın sonunda, belki de gelecek yılın başında tamamlanacak" diye konuştu. Ukrayna krizinin, ittifakın doğu kanadının oldukça güneyinde, Karadeniz'de meydana geldiğini ve krizin, 'bu bölgenin NATO açısından stratejik bir öneme sahip olduğunu gösterdiğini' öne süren Romanya Dışişleri Bakanı, Madrid'de düzenlenecek olan NATO Zirvesi'nde 'Karadeniz'in ittifak için stratejik öneme sahip bir bölge olduğunu teyit etme ihtiyacının' dile getirileceğini kaydetti.
Ayrıca ülkesinin, ittifakın doğu kanadında daimi bir NATO üssüne ev sahipliği yapan tek ülke olduğunu anımsatan Aurescu, NATO kuvvetlerinin sadece Romanya'ya da değil, doğu kanadındaki diğer ülkelerde de artırılması gerektiğini savundu.