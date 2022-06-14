https://tr.sputniknews.com/20220614/serena-williamstan-kortlara-donus-mesaji-1057421266.html

Serena Williams'tan kortlara dönüş mesajı

Serena Williams'tan kortlara dönüş mesajı

Sakatlığı yüzünden bir yıldır sahalardan uzak kalan ABD'li tenisçi Serena Williams, sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da oynayacağı mesajını verdi. 14.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-14T21:05+0300

2022-06-14T21:05+0300

2022-06-14T21:05+0300

spor

serena williams

abd

tenis

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ABD'li tenisçi Serena Williams, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, isminin baş harfleri ve Wimbledon'ın oynandığı All England Lawn Tenis Kulübü'nün posta kodunu yazdı.Ayakkabılarının çim kortta çekilmiş yakın plan fotoğrafını paylaşan 40 yaşındaki sporcu, "SW ve SW19. Bu bir randevu. 2022'de orada görüşürüz." ifadelerini kullandı.Sol bacağından sakatlanarak maçtan çekilmek zorunda kaldığı 2021 Wimbledon'ın ilk turundan bu yana korta çıkmayan Williams'ın, 23 grand slam şampiyonluğu bulunuyor.2017 Avustralya Açık zaferinden sonra oynadığı 4 grand slam finalini de kaybeden ABD'li tenisçi, sonuncusu 2016'da olmak üzere Wimbledon'ı 7 kez kazandı.

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serena williams, abd, tenis