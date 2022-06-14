https://tr.sputniknews.com/20220614/ukraynanin-hizlandirilmis-olasi-ab-uyelik-sureci-bolunmenin-altyapisini-olusturmus-olacaklar-1057393900.html

Ukrayna’nın hızlandırılmış olası AB üyelik süreci: ‘Bölünmenin altyapısını oluşturmuş olacaklar’

Ukrayna’nın hızlandırılmış olası AB üyelik süreci: ‘Bölünmenin altyapısını oluşturmuş olacaklar’

Ukrayna’nın Avrupa Birliği’ne ‘acilen üye olma talebi’, 23-24 Haziran’da yapılacak olan AB Liderler Zirvesi’de görüşülecek. Bu süreçte yaşanan gelişmeler ile... 14.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-14T12:43+0300

2022-06-14T12:43+0300

2022-06-14T12:43+0300

ukrayna

ukrayna krizi

nato

avrupa birliği

avrupa birliği konseyi

avrupa birliği komisyonu

fransa

almanya

rusya

hollanda

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23-24 Haziran'da Brüksel’de düzenlenecek olan Avrupa Birliği Liderler Zirvesi’nde Ukrayna’nın AB’ye yaptığı üyelik başvurusu ve ‘hızlandırılmış’ aday ülke olma statüsünün tartışılması bekleniyor. Rusya’nın Donbass operasyon ile Ukrayna ‘acilen’ birliğe onayını talep etmiş, 8 Nisan’da da resmi başvuru Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından imzalanmıştı.Ukrayna tarafı hızlı bir üyelik için AB’ye her ne kadar baskı yapsa da, Fransa, Almanya, Belçika, Avusturya ve Hollanda’nın da içinde bulunduğu birlik ülkeleri konuya mesafeli yaklaşımlarını sürdürüyor. Bu ülkelere göre, Ukrayna’nın AB’ye üyelik süreci on yıllar alabilir ya da bu seçenek hiç söz konusu da olmayabilir. Diğer bir yandan, yıllardır ‘AB’nin kapısında üyelik için bekleyen’ ülkeler, bu durumun adil bir tablo ortaya çıkartmayacağı görüşünde. Bu bağlamda Batılı ülkelerin ‘Ukrayna'ya gösterdiği hassasiyete’ tepkili yaklaşan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bu AB üyelerine ben diyorum ki acaba Türkiye'yi ne için AB'ye hala almakta endişe ediyorsunuz? Ukrayna ile ilgili gösterdiğiniz hassasiyeti Türkiye için de gösterin” demişti.Uzun prosedürlerden ‘sıyrılmaya çalışan’ Ukrayna’ya yaklaşımdan rahatsız olan ülkelerin gündeme gelmesi üzerine gelecek hafta Brüksel’e Batı Balkanlar'daki 6 ülkenin liderlerinin, zirvenin ilk gününe davet edilmesi kararlaştırıldı. Buna göre, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Kosova, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Sırbistan liderleri ile AB liderleri, zirve öncesinde bir görüşme gerçekleştirilecek.Maltepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan Ünal, hızlandırılmış üyelik süreci isteyen Ukrayna’yı, Türkiye’nin 60 senelik AB serüvenini ve olası süreç ile ilgili Batı’daki atmosferi Sputnik’e değerlendirdi.‘Ukrayna’yı acil bir karar alıp hızlı bir şekilde üye yaparsa bu aptalca olur çünkü ilginç sorunlar ortaya çıkacak’Ukrayna’yı üye yapma konusunda acil bir karar alıp hızlı bir şekilde uygulamaya koyulması olasılığını değerlendiren Ünal, “Sonuçta da diyelim ki 2 yıl içerisinde Ukrayna’yı üye yaparsa bu hakikaten aptalca olur. Çünkü ilginç sorunlar ortaya çıkacak. Birincisi güvenlik sorunları yaşanır. Normalde bugüne kadar Avrupa Birliği'ne göre yapılan ülkeler -özellikle doğaya ilişkin olarak- önce NATO üyesi oluyorlardı, ardından Avrupa Birliği'ne üye yapıyorlardı. Bu da şöyle icra ediliyordu deniliyordu ki, ‘Önce NATO’nun genişlemesi ile bu ülkelerin güvenlik sistemine entegrasyonu tamamlanıyor, güvenlik ortamı oluşturuyor ve sonra da Avrupa Birliği'nin genişlemesi için uygun bir alan oluşturduk’ deniliyordu. Şimdi eğer Ukrayna’yı Avrupa Birliği'ne alırlarsa bu tersinden gitmek anlamına gelecek ve enteresan sorunlar ortaya çıkacak” şeklinde konuştu.‘Ukrayna'nın bölünmesinin altyapısını oluşturmuş olacaklar’Ukrayna’nın AB’ye alınmasına dair diğer pürüzlerden de bahseden Ünal şu ifadeleri kullandı:‘Avrupa Birliği giderek bir gevezelik kulübü haline dönüştü’Fransa ve Almanya’nın başta olmak üzere Batılı ülkelerin “Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne katılması 10 yıllar alacak” yaklaşımını da değerlendiren Ünal, “Aslında yapamayacakları ve yapmamaları gereken bir şeyi yapabilirlermiş gibi uzun uzun tartışıyorlar. Bu da NATO üyesi meselesinde olduğu gibi ortalığı bulandırmaktan başka bir işe yaramıyor. Aynı şey burada Avrupa üyeliği ile ilgili olarak da konuşuluyor. Peki bu süreç onlarca yıl alıyorsa, böyle bir şey gündemde değilse, bunu gündeme alarak ne yapmaya çalışıyorlar? Avrupa Birliği bazı yönleriyle giderek bir gevezelik kulübü haline dönüştü. Dolayısıyla ciddi şeyleri bunlardan beklemek de pek mümkün değil. Muhtemelen buna benzer şeylerle karşılaşmaya devam edeceğiz. Yani burada 1 mantık yok. Fransa'nın da dediği de doğru, Avusturya'nın dediği de doğru, diğer ülkelerin dediği de doğru. Ama neden Zelenskiy ve Ukrayna'yı sanki böyle bir şey mümkünmüş gibi bir beklentiye sokuyorsunuz o zaman? Bunun bir izahı yok bence. Bunun izah ancak şu olabilir ‘Ya siz orada Ukrayna olarak son Ukraynalı ölünceye kadar Ruslarla savaşın, Rusya'yı mümkün mertebe zayıflatın bizde zaten sizi bu iş için kullanıyoruz, ondan sonrasına bakarız’ der gibi bir şey. Normal mantıkla, akılla ve stratejik bir planlama ile izahı zor şeyler” dedi.‘AB’ye üye olma kriterleri ile değerlendirme yapılırsa Ukrayna aday ülke bile olamaz’Avrupa Birliği’ne girmenin belli kriterleri olduğunu ve tüm bunların da uzun süreçler gerektirdiğini belirten Ünal şu şekilde konuştu:‘Türkiye'yi hiçbir zaman üye yapmak istemediklerinden dolayı böyle davranıyorlar’Türkiye'nin AB’nin siyasi kriterlerini tamamlaması ile ilgili süreç hakkında da konuşan Ünal, “Bayağı bir zaman aldı. Çünkü Türkiye’ye, Avrupa Birliği üyesi olmakta alakası olmayan 1 sürü konu dayatıldı. Çünkü Türkiye'yi hiçbir zaman üye yapmak istemediklerinden dolayı böyle davranıyorlar” dedi.‘Avrupa ülkeleri, ABD’nin duruşuyla Ukrayna savaşına sebep olunması ile ne yapacağını bilemez durumda’23 Haziran’da yapılacak olan zirvede Ukrayna’ya aday ülke statüsünün verilmesi takdirinde neler olabileceğini değerlendiren Ünal, “Siyasi olarak liderler zirvede bir araya gelip de ‘Ne olursa olsun biz Ukrayna'yı bu şekilde alacağız’ diye karar alacaklarsa büyük bir cıngar çıkacaktır. İçerde çok ciddi müzakereler olacaktır, kavgalar edilecektir ama sonuçta böyle bir karar çıkarsa bütün bu unsurlar ortaya çıkacak. Bölünmüş bir ülkenin Avrupa Birliği üyesi olması söz konusu olacak. Peki yarın öbür gün Rusya ile Ukrayna arasında bir ateşkes anlaşması yapılmasına rağmen yeni bir çatışma çıkarsa Avrupa Birliği ne yapacak, gelip Ukrayna'yı savunacak mı? Yani bu artık saçmalığın zirvesi. Avrupa ülkeleri, özellikle ABD’nin duruşuyla bu Ukrayna savaşına sebep olunmasının sonucunda ne yapacaklarını bilemez durumdalar. Böyle değişik şeyler yapmaya çalışıyorlar ama gerçekten attıkları adamın tutarlı bir stratejinin parçası olduğunu söylemek mümkün değil” dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220603/ukraynanin-aday-uyelik-sureci-avrupa-birliginde-kriz-yaratti-hangi-ulkeler-tepkili-1056958123.html

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