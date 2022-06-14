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Van'da şişme botla göle açılan kişi donmak üzereyken kurtarıldı
Van'da şişme botla göle açılan kişi donmak üzereyken kurtarıldı
İpekyolu ilçesindeki Erçek Gölü'ne şişme botla açılan kişi hipotermiye girmek üzereyken kurtarıldı. 14.06.2022, Sputnik Türkiye
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Van İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, gezinti amaçlı şişme botla göle açılan bir kişinin uzun süre geri dönemediği ihbarı üzerine jandarma, AFAD, ve Koruma Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri bölgede çalışma başlattı.Yapılan çalışmada kayıp kişi, gölde 500 metre açıkta rüzgarla sürüklenmiş olan 2,5 metre uzunluğundaki şişme lastik botta bulundu.Sualtı Grup Amirliği ekipleri tarafından donmak üzereyken bottan alınan kişi kıyıda bekleyen sağlık görevlilerine teslim edildi.
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van gölü, donma, bot

Van'da şişme botla göle açılan kişi donmak üzereyken kurtarıldı

23:49 14.06.2022 (güncellendi: 23:55 14.06.2022)
© İHAVan'da şişme botla göle açılan kişi donmak üzereyken kurtarıldı
Van'da şişme botla göle açılan kişi donmak üzereyken kurtarıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2022
© İHA
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İpekyolu ilçesindeki Erçek Gölü'ne şişme botla açılan kişi hipotermiye girmek üzereyken kurtarıldı.
Van İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, gezinti amaçlı şişme botla göle açılan bir kişinin uzun süre geri dönemediği ihbarı üzerine jandarma, AFAD, ve Koruma Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri bölgede çalışma başlattı.
Yapılan çalışmada kayıp kişi, gölde 500 metre açıkta rüzgarla sürüklenmiş olan 2,5 metre uzunluğundaki şişme lastik botta bulundu.
Sualtı Grup Amirliği ekipleri tarafından donmak üzereyken bottan alınan kişi kıyıda bekleyen sağlık görevlilerine teslim edildi.
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