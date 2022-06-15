https://tr.sputniknews.com/20220615/adiyamanda-17-yasindaki-kiz-3-kattan-duserek-yasamini-yitirdi-sorusturma-baslatildi-1057480195.html

Adıyaman'da 17 yaşındaki kız, 3. kattan düşerek yaşamını yitirdi: soruşturma başlatıldı

Adıyaman'da 17 yaşındaki kız, 3. kattan düşerek yaşamını yitirdi: soruşturma başlatıldı

Adıyaman'da 3 katlı evlerinin penceresinden aşağıya düşen 17 yaşındaki kız hayatını kaybetti. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. 15.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-15T23:56+0300

2022-06-15T23:56+0300

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türkiye

adıyaman

pencere

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Adıyaman'da meydana gelen olayda, 17 yaşındaki Fatma Miraç Narin'in 3 katlı evlerinin penceresinden dışarıyı izlediği esnada dengesini kaybederek aşağıya düştüğü belirtildi.Ağır şekilde yaralanan genç kız, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından kent merkezinde bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Fatma Miraç Narin, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Genç kızın cenazesi yapılan işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

türkiye

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adıyaman, pencere