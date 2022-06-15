https://tr.sputniknews.com/20220615/adiyamanda-17-yasindaki-kiz-3-kattan-duserek-yasamini-yitirdi-sorusturma-baslatildi-1057480195.html
Adıyaman'da 17 yaşındaki kız, 3. kattan düşerek yaşamını yitirdi: soruşturma başlatıldı
Adıyaman'da 17 yaşındaki kız, 3. kattan düşerek yaşamını yitirdi: soruşturma başlatıldı
Adıyaman'da 3 katlı evlerinin penceresinden aşağıya düşen 17 yaşındaki kız hayatını kaybetti. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. 15.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-15T23:56+0300
2022-06-15T23:56+0300
2022-06-15T23:57+0300
türkiye
adıyaman
pencere
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Adıyaman'da meydana gelen olayda, 17 yaşındaki Fatma Miraç Narin'in 3 katlı evlerinin penceresinden dışarıyı izlediği esnada dengesini kaybederek aşağıya düştüğü belirtildi.Ağır şekilde yaralanan genç kız, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından kent merkezinde bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Fatma Miraç Narin, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Genç kızın cenazesi yapılan işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
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adıyaman, pencere
Adıyaman'da 17 yaşındaki kız, 3. kattan düşerek yaşamını yitirdi: soruşturma başlatıldı
23:56 15.06.2022 (güncellendi: 23:57 15.06.2022) Abone ol
Adıyaman'da 3 katlı evlerinin penceresinden aşağıya düşen 17 yaşındaki kız hayatını kaybetti. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Adıyaman'da meydana gelen olayda, 17 yaşındaki Fatma Miraç Narin'in 3 katlı evlerinin penceresinden dışarıyı izlediği esnada dengesini kaybederek aşağıya düştüğü belirtildi.
Ağır şekilde yaralanan genç kız, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından kent merkezinde bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Fatma Miraç Narin, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Genç kızın cenazesi yapılan işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.