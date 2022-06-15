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https://tr.sputniknews.com/20220615/ahmet-davutoglu-tahir-elci-davasinda-tanik-olarak-dinlenecek-1057466756.html
Ahmet Davutoğlu, Tahir Elçi davasında tanık olarak dinlenecek
Ahmet Davutoğlu, Tahir Elçi davasında tanık olarak dinlenecek
Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin öldürülmesiyle ilgili davada, dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu'nun tanık olarak dinlenmesine karar verildi. Duruşma 23... 15.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-15T17:49+0300
2022-06-15T17:49+0300
türkiye
ahmet davutoğlu
tahir elçi
tanık
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Tahir Elçi'nin öldürülmesiyle ilgili davada Ahmet Davutoğlu tanık olarak dinlenecek.Davanın beşinci duruşmasında sanıklarla Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden bağlantı kuruldu.Duruşmada avukat Neşet Girasun, Tahir Elçi'nin siyasi bir suikast sonucu katledildiğini açıklayan Gelecek Partisi Genel Başkanı ve dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu'nun tanık olarak dinlenmesini talep etti.Davutoğlu’nun tanık olarak dinlenmesine karar veren mahkeme heyeti bazı polisler ile ihbar mektubu gönderen kişilerin dinlenmesi talebini ise reddetti. Duruşma 23 Kasım'a ertelendi.Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 7 yıl önce 2 polisin şehit edildiği terör saldırısının ardından çıkan çatışmada Tahir Elçi öldürülmüştü. Davada, 3'ü polis 4 şüpheli yargılanıyor.
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ahmet davutoğlu, tahir elçi, tanık

Ahmet Davutoğlu, Tahir Elçi davasında tanık olarak dinlenecek

17:49 15.06.2022
© Sputnik / Sertaç KayarTahir Elçi
Tahir Elçi - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2022
© Sputnik / Sertaç Kayar
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Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin öldürülmesiyle ilgili davada, dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu'nun tanık olarak dinlenmesine karar verildi. Duruşma 23 Kasım'a ertelendi.
Tahir Elçi'nin öldürülmesiyle ilgili davada Ahmet Davutoğlu tanık olarak dinlenecek.
Davanın beşinci duruşmasında sanıklarla Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden bağlantı kuruldu.
Duruşmada avukat Neşet Girasun, Tahir Elçi'nin siyasi bir suikast sonucu katledildiğini açıklayan Gelecek Partisi Genel Başkanı ve dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu'nun tanık olarak dinlenmesini talep etti.
Davutoğlu’nun tanık olarak dinlenmesine karar veren mahkeme heyeti bazı polisler ile ihbar mektubu gönderen kişilerin dinlenmesi talebini ise reddetti. Duruşma 23 Kasım'a ertelendi.
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 7 yıl önce 2 polisin şehit edildiği terör saldırısının ardından çıkan çatışmada Tahir Elçi öldürülmüştü. Davada, 3'ü polis 4 şüpheli yargılanıyor.
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