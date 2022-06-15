https://tr.sputniknews.com/20220615/ahmet-davutoglu-tahir-elci-davasinda-tanik-olarak-dinlenecek-1057466756.html

Ahmet Davutoğlu, Tahir Elçi davasında tanık olarak dinlenecek

Ahmet Davutoğlu, Tahir Elçi davasında tanık olarak dinlenecek

Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin öldürülmesiyle ilgili davada, dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu'nun tanık olarak dinlenmesine karar verildi. Duruşma 23... 15.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-15T17:49+0300

2022-06-15T17:49+0300

2022-06-15T17:49+0300

türkiye

ahmet davutoğlu

tahir elçi

tanık

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Tahir Elçi'nin öldürülmesiyle ilgili davada Ahmet Davutoğlu tanık olarak dinlenecek.Davanın beşinci duruşmasında sanıklarla Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden bağlantı kuruldu.Duruşmada avukat Neşet Girasun, Tahir Elçi'nin siyasi bir suikast sonucu katledildiğini açıklayan Gelecek Partisi Genel Başkanı ve dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu'nun tanık olarak dinlenmesini talep etti.Davutoğlu’nun tanık olarak dinlenmesine karar veren mahkeme heyeti bazı polisler ile ihbar mektubu gönderen kişilerin dinlenmesi talebini ise reddetti. Duruşma 23 Kasım'a ertelendi.Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 7 yıl önce 2 polisin şehit edildiği terör saldırısının ardından çıkan çatışmada Tahir Elçi öldürülmüştü. Davada, 3'ü polis 4 şüpheli yargılanıyor.

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ahmet davutoğlu, tahir elçi, tanık