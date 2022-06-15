https://tr.sputniknews.com/20220615/altayli-ataturkun-askerleriyiz-pankarti-stada-alinmamis-korktukca-ataturke-hayat-veriyorlar-1057454285.html
Altaylı: 'Atatürk’ün askerleriyiz' pankartı stada alınmamış, korktukça Atatürk’e hayat veriyorlar
Altaylı: 'Atatürk’ün askerleriyiz' pankartı stada alınmamış, korktukça Atatürk’e hayat veriyorlar
HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, İzmir'de oynanan Türkiye-Litvanya maçında stada alınmadığı öne sürülen "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" pankartıyla ilgili... 15.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-15T14:11+0300
2022-06-15T14:11+0300
2022-06-15T14:11+0300
türkiye
politika
atatürk
fatih altaylı
stadyum
pankart
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UEFA Uluslar Ligi C Ligi’nde mücadele eden A Milli Takım’ın, Litvanya ile karşı karşıya geldiği maç öncesi pankart krizi yaşandı. Göztepe Gürsel Aksel Stadı’nda oynanan mücadele öncesinde Göztepeli taraftarların hazırladığı bazı pankartların stada alınmadığı öne sürüldü.Milli maç öncesi yaşananları köşesine taşıyan Altaylı, "Onlar ürktükçe, onlar korktukça Atatürk’e hayat veriyorlar" ifadelerini kullandı ve şunları kaydetti:
https://tr.sputniknews.com/20220614/dunyanin-en-buyuk-ataturk-portresi-erzincanda-600-ton-tasla-yapildi-uzaydan-gorulebiliyor-1057397029.html
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politika, atatürk, fatih altaylı, stadyum, pankart
Altaylı: 'Atatürk’ün askerleriyiz' pankartı stada alınmamış, korktukça Atatürk’e hayat veriyorlar
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HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, İzmir'de oynanan Türkiye-Litvanya maçında stada alınmadığı öne sürülen "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" pankartıyla ilgili olarak "Son sözünü 84 sene önce söylemiş bir adamdan korkuyor ve ona yeniliyorsunuz. Vefasızlığa gösterilen bu tepkiyi de keyifle izliyorum" dedi.
UEFA Uluslar Ligi C Ligi’nde mücadele eden A Milli Takım’ın, Litvanya ile karşı karşıya geldiği maç öncesi pankart krizi yaşandı. Göztepe Gürsel Aksel Stadı’nda oynanan mücadele öncesinde Göztepeli taraftarların hazırladığı bazı pankartların stada alınmadığı öne sürüldü.
Milli maç öncesi yaşananları köşesine taşıyan Altaylı, "Onlar ürktükçe, onlar korktukça Atatürk’e hayat veriyorlar" ifadelerini kullandı ve şunları kaydetti:
"'Atatürk’ün askerleriyiz' yazılı pankart Türkiye Futbol Federasyonu’nun emriyle stada alınmamış. Kurucusundan korkan bir devlet anlayışı! Adam öleli 84 sene olmuş. Hala korkutuyor, hala ürkütüyor bazılarını. Niyeyse… Ama onlar ürktükçe, onlar korktukça Atatürk’e hayat veriyorlar. Ölümünden 84 sene sonra, en muhafazakar diye bildiğiniz kentlerdeki üniversitelerin şenliklerinde, en güvendiğiniz federasyonların spor etkinliklerinde, en sizden zannettiklerinizin organizasyonlarında bile 84 yıl önce ölmüş bir adamın adı haykırılıyor. Onun adına marşlar söyleniyor. Maaş zammı yapamayan, kömür ya da gıda kolisi dağıtamayan, makam mevki, iş güç bahşedemeyen, her şeyi ben yaptım diyemeyen, son sözünü 84 sene önce söylemiş bir adamdan korkuyor ve ona yeniliyorsunuz. Vefasızlığa gösterilen bu tepkiyi de keyifle izliyorum."