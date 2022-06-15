https://tr.sputniknews.com/20220615/bakan-yanik-erken-yasta-evlilik-sayisinda-onemli-bir-azalma-oldugunu-goruyoruz-1057477474.html

Bakan Yanık: Erken yaşta evlilik sayısında önemli bir azalma olduğunu görüyoruz

Bakan Yanık: Erken yaşta evlilik sayısında önemli bir azalma olduğunu görüyoruz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 2021 yılı evlenme istatistiklerinde yer alan verilere göre 16-17 yaş grubunda erken yaşta ve zorla evliliklerin... 15.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-15T22:48+0300

2022-06-15T22:48+0300

2022-06-15T22:48+0300

politika

türkiye

çocuk yaşta evlilik

derya yanık

çocuk hakları

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İsviçre'deki Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi'nin (CEDAW) 82'nci oturumu kapsamında Türkiye raporunun değerlendirildiği ve dün başlayan toplantı sona erdi.Bakan Yanık, CEDAW Komite üyelerinin Türkiye'de kadın haklarına ilişkin sorularını cevaplandırdı.Kadının ekonomik güçlenmesi hakkındaki soruları yanıtlayan Yanık, Türkiye'de kadınların emek piyasasında kayıtlı istihdam edilebilmeleri için çeşitli kanunlarda prim teşvikleri getirildiğini belirtti.Yanık, 2022 Şubat ayı itibarıyla 4447 sayılı Kanun'un geçici 10. maddesinde yer alan teşvik uygulaması kapsamında, 176 bin 792 kadının sigortalı, geçici 19. maddesinde yer alan teşvik uygulaması kapsamında ise 571 bin 191 kadının sigortalı bildirildiğini aktardı.Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi (WOMEN-UP) ile 7 ayrı ilde (Aydın, Denizli, İstanbul, Ankara, Samsun, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa) 4 bin kadın işveren ve yanlarında çalıştıracakları 4 bin kadın işçinin 20 ay boyunca destekleneceği bilgisini paylaşan Yanık, şöyle konuştu:Yanık, "Kadın istihdamının artırılması amacıyla yürütülen çalışmalar neticesinde, 2002 yılı ile kıyaslandığında yüzde 72,5’lik kayıt dışı çalışan kadın oranı 2021 yılı itibarıyla yüzde 35,9’a gerilemiştir." dedi.TÜİK 2022 Mart dönemi verilerine göre ise kadın iş gücünün 10 milyon 844 bin kişi, kadın istihdamının 9 milyon 343 bin kişi, kadınların iş gücüne katılma oranının yüzde 33,3 ve kadın istihdam oranının ise yüzde 28,7 olduğuna işaret eden Yanık, "2002 yılında kadınların yüzde 26’sı hizmetler, yüzde 60’ı tarım, yüzde 14’ü ise sanayi sektöründe çalışırken 2021 yılı itibarıyla bu oranlar sırasıyla hizmetlerde yüzde 59,7, tarımda yüzde 22,7, sanayi sektöründe yüzde 17,6 olarak gerçekleşmiştir." diye konuştu.'Yaşlı nüfusun yüzde 55,7'sini kadınlar oluşturuyor'Bakan Yanık, Türkiye'de 2021 yılı verilerine göre yaşlı nüfusun yüzde 44,3'ünü erkeklerin, yüzde 55,7'sini de kadınların oluşturduğunu aktardı.'Erken yaşta evlilik sayısında önemli bir azalma olduğunu görüyoruz'Çocuk yaşta ve zorla evlilikler hakkındaki sorulara ise Yanık, şöyle cevap verdi:Yanık, 15 yaşın altındaki cinsel istismar vakalarının, evlilik sebebiyle olsa dahi resen soruşturulması konusunu suç olarak tanımladıklarını belirterek, "Dolayısıyla şikayet edilmemesi durumunda cezasızlık burada söz konusu değildir. Yani 15 yaş altında ise ve eğitim ve sağlık kurumlarında bireyler bunu fark etmişse kamu kurumlarına ve kolluk güçlerine ihbar etmek ve gerekli süreci başlatmakla yükümlüdürler." dedi.Farkındalık çalışmaları yaptıklarını ifade eden Yanık, "Ayrıca eğitime erişimin kolaylaştırılması ve eğitim süresinin uzamasıyla beraber kız çocuklarının erken yaşta ve zorla evlilikten uzaklaştıkları bir vakıa. Özellikle ortaöğretimde kız çocuklarının eğitime erişiminin artırılması ve çoğaltılması sürecinin sonucunda erken yaşta evlilik sayısında da son yıllardaki verilerde önemli bir azalma olduğunu görüyoruz." şeklinde konuştu.Bakan Yanık, ilgili birimlerin eş güdüm içerisinde çalışmaları ve illerde uygulanan eylem planları sonucunda 2021 yılı evlenme istatistiklerinde yer alan verilere göre 16-17 yaş grubunda erken yaşta ve zorla evliliklerin hem sayısal hem de oransal olarak düştüğünü açıkladı.Yanık, "Yine 2005 yılında evlenen 51 bin 944 kız çocuğu sayısının 2021 yılında 13 bin 139’a düşmesiyle evlenen kız çocuk sayısında yüzde 75’lik bir düşüş görüldü." diye konuştu.Nafaka hakkındaki sorulara ilişkin de Yanık, Türk hukukunda nafakanın; yardım nafakası, tedbir nafakası, yoksulluk nafakası ve iştirak nafakası olarak düzenlendiğini, bunlardan yoksulluk nafakasının eş yararına hükmedilen bir nafaka olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

https://tr.sputniknews.com/20201127/asiretlerle-devlet-arasinda-cocuk-yasta-evlilik-onleme-protokolu-1043303115.html

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türkiye, çocuk yaşta evlilik, derya yanık, çocuk hakları