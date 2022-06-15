https://tr.sputniknews.com/20220615/bidendan-artan-benzin-fiyatlari-icin-ureticilere-cagri-1057471469.html
Biden'dan artan benzin fiyatları için üreticilere çağrı
Biden'dan artan benzin fiyatları için üreticilere çağrı
ABD Başkanı Biden, artan benzin fiyatlarına karşı şirketlere "üretimi ve tedariki artırın" çağrısı yaptı. 15.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-15T20:21+0300
2022-06-15T20:21+0300
2022-06-15T20:21+0300
ekonomi
abd
petrol
üretici
exxonmobil
chevron
bp
shell
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ABD Başkanı Joe Biden, ülkede galon başı ortalaması 5 doların üzerine çıkarak rekor kıran benzin fiyatlarına çözüm için petrol şirketlerine bir mektup yazarak, üretimi artırma çağrısında bulundu.Biden, ülkedeki benzin fiyatlarına yönelik, ülkenin en büyük petrol tedarikçilerinden ExxonMobil, Chevron, BP ve Shell'in de aralarında bulunduğu şirketlere bir mektup yazdı.Rusya'nın Ukrayna operasyonunun başlangıcından bu yana ülkedeki benzin fiyatlarının galon başına ortalama 1.70 dolar arttığına işaret eden Biden, Amerikan halkının yaşadığı finansal sıkıntıların sorumlusunun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin olduğunu öne sürmüştü..Biden, öte yandan petrol rafinerilerinin kar marjlarının da bu süreçte rekor seviyede artmasının halkın üzerindeki ekonomik baskıyı artırdığını vurgulayarak, "Şirketlerinizin hala petrol, mazot ve diğer rafineri ürünlerinin üretimini ve tedarikini artırmak için acil adım atma şansı var" ifadesini kullandı.Mektubunda Biden, yakın zamanda rafineri kapasitelerinin artırılması için tüm federal yetkilerini kullanacağını belirtti.
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abd, petrol, üretici, exxonmobil, chevron, bp, shell
Biden'dan artan benzin fiyatları için üreticilere çağrı
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ABD Başkanı Biden, artan benzin fiyatlarına karşı şirketlere "üretimi ve tedariki artırın" çağrısı yaptı.
ABD Başkanı Joe Biden, ülkede galon başı ortalaması 5 doların üzerine çıkarak rekor kıran benzin fiyatlarına çözüm için petrol şirketlerine bir mektup yazarak, üretimi artırma çağrısında bulundu.
Biden, ülkedeki benzin fiyatlarına yönelik, ülkenin en büyük petrol tedarikçilerinden ExxonMobil, Chevron, BP ve Shell'in de aralarında bulunduğu şirketlere bir mektup yazdı.
Rusya'nın Ukrayna operasyonunun başlangıcından bu yana ülkedeki benzin fiyatlarının galon başına ortalama 1.70 dolar arttığına işaret eden Biden, Amerikan halkının yaşadığı finansal sıkıntıların sorumlusunun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin olduğunu öne sürmüştü..
Biden, öte yandan petrol rafinerilerinin kar marjlarının da bu süreçte rekor seviyede artmasının halkın üzerindeki ekonomik baskıyı artırdığını vurgulayarak, "Şirketlerinizin hala petrol, mazot ve diğer rafineri ürünlerinin üretimini ve tedarikini artırmak için acil adım atma şansı var" ifadesini kullandı.
Mektubunda Biden, yakın zamanda rafineri kapasitelerinin artırılması için tüm federal yetkilerini kullanacağını belirtti.