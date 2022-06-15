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Binance'e araç çağırma hizmeti geliyor
Binance'e araç çağırma hizmeti geliyor
Binance, araç çağırma platformu Splyt ile iş birliği yaptı. Binance uygulamasına araç çağırma özelliği gelece ve Binance Pay ile ödeme yapılabilecek. Bu hizmet... 15.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-15T16:39+0300
2022-06-15T16:41+0300
binance
ekonomi
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Son dönemde kripto para birimlerinin kullanım alanlarının hızla artış göstermesiyle beraber bu alandaki ortaklıklar da artmaya başladı. Son olarak bir ortaklık haber de kripto borsası Binance ve Splyt‘ten geldi. Donanımhaber’in aktardığına göre, bu ortaklık sayesinde Binance, araç çağırma hizmeti sunan ilk kripto para şirketi olacak. Binance kullanıcıları başka uygulamalar kullanmak zorunda kalmadan araç çağıracak ve Binance Pay ile ödemelerini yapabilecek.Türkiye'de kullanılamayacakDetaylandırmak gerekirse Splyt’in araç kiralama ağı 150’den fazla ülkeyi kapsıyor ve dünya çapında 300.000’den fazla seyahat, bilet ve aracılar ile bağlantı sağlıyor. Splyt, Türkiye'de hizmet vermediği için ülkemizdeki Binance kullanıcıları bu özellikten yararlanamayacak.Splyt’in Kurucu Ortağı ve CEO’su Philipp Mintchin konu ile ilgili olarak şu ifadelere yer verdi:
https://tr.sputniknews.com/20220418/binance-trye-erisim-sorunu-yasaniyor-bakim-calismasi-yapiliyor-1055649777.html
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binance, araç, kripto

Binance'e araç çağırma hizmeti geliyor

16:39 15.06.2022 (güncellendi: 16:41 15.06.2022)
© REUTERS / Dado RuvicBinance
Binance - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2022
© REUTERS / Dado Ruvic
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Binance, araç çağırma platformu Splyt ile iş birliği yaptı. Binance uygulamasına araç çağırma özelliği gelece ve Binance Pay ile ödeme yapılabilecek. Bu hizmet Türkiye'de kullanılamayacak.
Son dönemde kripto para birimlerinin kullanım alanlarının hızla artış göstermesiyle beraber bu alandaki ortaklıklar da artmaya başladı. Son olarak bir ortaklık haber de kripto borsası Binance ve Splyt‘ten geldi. Donanımhaber’in aktardığına göre, bu ortaklık sayesinde Binance, araç çağırma hizmeti sunan ilk kripto para şirketi olacak. Binance kullanıcıları başka uygulamalar kullanmak zorunda kalmadan araç çağıracak ve Binance Pay ile ödemelerini yapabilecek.

Türkiye'de kullanılamayacak

Detaylandırmak gerekirse Splyt’in araç kiralama ağı 150’den fazla ülkeyi kapsıyor ve dünya çapında 300.000’den fazla seyahat, bilet ve aracılar ile bağlantı sağlıyor. Splyt, Türkiye'de hizmet vermediği için ülkemizdeki Binance kullanıcıları bu özellikten yararlanamayacak.
Splyt’in Kurucu Ortağı ve CEO’su Philipp Mintchin konu ile ilgili olarak şu ifadelere yer verdi:
“Dünyanın önde gelen kripto para borsası Binance ile ortak olmaktan heyecan duyuyoruz, çünkü Binance ve deneyimlerin entegrasyonuna öncülük ediyor ve gerçek bir süper uygulamaya dönüşüyor. Ayrıca, Binance’in 90 milyon kullanıcısı binicilik ve deneyim sağlayıcıları ağımız için inanılmaz derecede güçlü bir talep ortağı olacak.”
Binance - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2022
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