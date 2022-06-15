https://tr.sputniknews.com/20220615/binancee-arac-cagirma-hizmeti-geliyor-1057463803.html

Binance'e araç çağırma hizmeti geliyor

Binance'e araç çağırma hizmeti geliyor

Binance, araç çağırma platformu Splyt ile iş birliği yaptı. Binance uygulamasına araç çağırma özelliği gelece ve Binance Pay ile ödeme yapılabilecek. Bu hizmet... 15.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-15T16:39+0300

2022-06-15T16:39+0300

2022-06-15T16:41+0300

binance

ekonomi

araç

kripto

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Son dönemde kripto para birimlerinin kullanım alanlarının hızla artış göstermesiyle beraber bu alandaki ortaklıklar da artmaya başladı. Son olarak bir ortaklık haber de kripto borsası Binance ve Splyt‘ten geldi. Donanımhaber’in aktardığına göre, bu ortaklık sayesinde Binance, araç çağırma hizmeti sunan ilk kripto para şirketi olacak. Binance kullanıcıları başka uygulamalar kullanmak zorunda kalmadan araç çağıracak ve Binance Pay ile ödemelerini yapabilecek.Türkiye'de kullanılamayacakDetaylandırmak gerekirse Splyt’in araç kiralama ağı 150’den fazla ülkeyi kapsıyor ve dünya çapında 300.000’den fazla seyahat, bilet ve aracılar ile bağlantı sağlıyor. Splyt, Türkiye'de hizmet vermediği için ülkemizdeki Binance kullanıcıları bu özellikten yararlanamayacak.Splyt’in Kurucu Ortağı ve CEO’su Philipp Mintchin konu ile ilgili olarak şu ifadelere yer verdi:

https://tr.sputniknews.com/20220418/binance-trye-erisim-sorunu-yasaniyor-bakim-calismasi-yapiliyor-1055649777.html

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