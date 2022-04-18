https://tr.sputniknews.com/20220418/binance-trye-erisim-sorunu-yasaniyor-bakim-calismasi-yapiliyor-1055649777.html
Binance TR'ye erişim sorunu yaşanıyor: 'Bakım çalışması yapılıyor'
Binance TR'ye erişim sorunu yaşanıyor: 'Bakım çalışması yapılıyor'
Binance TR'ye erişim sorunu yaşanıyor. Binance TR tarafından yapılan açıklamaya göre yaşanan sorun, 'sistem güncellemesi' sebebiyle kaynaklanıyor. 18.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-18T15:39+0300
2022-04-18T15:39+0300
2022-04-18T15:39+0300
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Kripto para borsası olan Binance’ın Türkiye versiyonu olan Binance TR’de sabah saatlerinden itibaren erişim sorunu yaşanıyor. Yapılan açıklamaya göre erişim sıkıntısının sebebi ise planlı bir sistem güncellemesi.Binance Türkiye'den yapılan açıklama şöyle;
https://tr.sputniknews.com/20220328/twittera-erisim-sorunu-1055107668.html
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binance, türkiye, sosyal medya, internet, erişim
Binance TR'ye erişim sorunu yaşanıyor: 'Bakım çalışması yapılıyor'
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Binance TR'ye erişim sorunu yaşanıyor. Binance TR tarafından yapılan açıklamaya göre yaşanan sorun, 'sistem güncellemesi' sebebiyle kaynaklanıyor.
Kripto para borsası olan Binance’ın Türkiye versiyonu olan Binance TR’de sabah saatlerinden itibaren erişim sorunu yaşanıyor. Yapılan açıklamaya göre erişim sıkıntısının sebebi ise planlı bir sistem güncellemesi.
Binance Türkiye'den yapılan açıklama şöyle;
"Değerli Binance TR Kullanıcılarımız, 18 Nisan Pazartesi günü saat 05.30’da başlayan ve 13.30’da tamamlanması beklenen performans ve stabilite artırma çalışmasının tamamlanma süresi 2 saat uzatılmış olup, tamamlanma tarihi 18 Nisan Pazartesi saat 15.30 olarak yeniden düzenlenmiştir. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler, sabrınız için teşekkür ederiz. Binance TR Ekibi"