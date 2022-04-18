https://tr.sputniknews.com/20220418/binance-trye-erisim-sorunu-yasaniyor-bakim-calismasi-yapiliyor-1055649777.html

Binance TR'ye erişim sorunu yaşanıyor: 'Bakım çalışması yapılıyor'

Binance TR'ye erişim sorunu yaşanıyor: 'Bakım çalışması yapılıyor'

Binance TR'ye erişim sorunu yaşanıyor. Binance TR tarafından yapılan açıklamaya göre yaşanan sorun, 'sistem güncellemesi' sebebiyle kaynaklanıyor. 18.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-18T15:39+0300

2022-04-18T15:39+0300

2022-04-18T15:39+0300

yaşam

binance

türkiye

sosyal medya

internet

erişim

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/10/1044982308_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_ccf68cb88f7d13e3877f8815af5cd710.jpg

Kripto para borsası olan Binance’ın Türkiye versiyonu olan Binance TR’de sabah saatlerinden itibaren erişim sorunu yaşanıyor. Yapılan açıklamaya göre erişim sıkıntısının sebebi ise planlı bir sistem güncellemesi.Binance Türkiye'den yapılan açıklama şöyle;

https://tr.sputniknews.com/20220328/twittera-erisim-sorunu-1055107668.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

binance, türkiye, sosyal medya, internet, erişim