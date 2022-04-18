Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220418/binance-trye-erisim-sorunu-yasaniyor-bakim-calismasi-yapiliyor-1055649777.html
Binance TR'ye erişim sorunu yaşanıyor: 'Bakım çalışması yapılıyor'
Binance TR'ye erişim sorunu yaşanıyor: 'Bakım çalışması yapılıyor'
Binance TR'ye erişim sorunu yaşanıyor. Binance TR tarafından yapılan açıklamaya göre yaşanan sorun, 'sistem güncellemesi' sebebiyle kaynaklanıyor. 18.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-18T15:39+0300
2022-04-18T15:39+0300
yaşam
binance
türkiye
sosyal medya
internet
erişim
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/10/1044982308_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_ccf68cb88f7d13e3877f8815af5cd710.jpg
Kripto para borsası olan Binance’ın Türkiye versiyonu olan Binance TR’de sabah saatlerinden itibaren erişim sorunu yaşanıyor. Yapılan açıklamaya göre erişim sıkıntısının sebebi ise planlı bir sistem güncellemesi.Binance Türkiye'den yapılan açıklama şöyle;
https://tr.sputniknews.com/20220328/twittera-erisim-sorunu-1055107668.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/10/1044982308_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_8a7659ebca876e0bd5edf4f3bb4a33e5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
binance, türkiye, sosyal medya, internet, erişim

Binance TR'ye erişim sorunu yaşanıyor: 'Bakım çalışması yapılıyor'

15:39 18.04.2022
© REUTERSBinance
Binance - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2022
© REUTERS
Abone olTelegram
Binance TR'ye erişim sorunu yaşanıyor. Binance TR tarafından yapılan açıklamaya göre yaşanan sorun, 'sistem güncellemesi' sebebiyle kaynaklanıyor.
Kripto para borsası olan Binance’ın Türkiye versiyonu olan Binance TR’de sabah saatlerinden itibaren erişim sorunu yaşanıyor. Yapılan açıklamaya göre erişim sıkıntısının sebebi ise planlı bir sistem güncellemesi.
Binance Türkiye'den yapılan açıklama şöyle;
"Değerli Binance TR Kullanıcılarımız, 18 Nisan Pazartesi günü saat 05.30’da başlayan ve 13.30’da tamamlanması beklenen performans ve stabilite artırma çalışmasının tamamlanma süresi 2 saat uzatılmış olup, tamamlanma tarihi 18 Nisan Pazartesi saat 15.30 olarak yeniden düzenlenmiştir. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler, sabrınız için teşekkür ederiz. Binance TR Ekibi"
Twitter - Logo - Sosyal Medya - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2022
YAŞAM
Twitter'a erişim sorunu
28 Mart, 15:23
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала