https://tr.sputniknews.com/20220615/borsa-gunu-yukselisle-tamamladi-1057470443.html

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,88 değer kazancıyla 2.531,11 puandan tamamladı. 15.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-15T19:47+0300

2022-06-15T19:47+0300

2022-06-15T19:47+0300

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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 22.19 puan artarken, toplam işlem hacmi 35.2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.Bankacılık endeksi yüzde 1.01, holding endeksi yüzde 1.35 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,21 ile ulaştırma, en çok kaybettiren yüzde 0.80 ile metal ana sanayi oldu.Avrupa Merkez Bankası, Pandemi Acil Varlık Alım Programı (PEPP) portföyünde yapılacak yeniden yatırım yönlendirmesinde esneklik uygulanacağını bildirdi.Analistler, bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıklayacağı para politikası kararları öncesinde küresel pay piyasalarında karışık bir seyir izlendiğini söyledi.

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