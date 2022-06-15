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https://tr.sputniknews.com/20220615/bozcaadaya-yaz-boyunca-midibus-ve-otobus-gecisleri-yasaklandi-1057471911.html
Bozcaada’ya yaz boyunca midibüs ve otobüs geçişleri yasaklandı
Bozcaada’ya yaz boyunca midibüs ve otobüs geçişleri yasaklandı
Çanakkale'nin turizm cenneti Bozcaada ilçesine, yaz sezonu sonuna kadar midibüs ve otobüs tarzı araçların girişleri yasaklandı. 15.06.2022, Sputnik Türkiye
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bozcaada
midibüs
otobüs
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Bozcaada İlçe Trafik Komisyonu kararı doğrultusunda, Geyikli-Bozcaada arasındaki feribot hattında, 19-32 kişilik midibüs ve otobüs tipi araçların geçişleri yaz sezonu boyunca yasaklandı.TIR, kamyon ve iş makinesi tipindeki araçlar ise pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri geçiş yapabilecek. Karar, 17 Haziran Cuma gününden itibaren geçerli olacak.
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bozcaada, midibüs, otobüs

Bozcaada’ya yaz boyunca midibüs ve otobüs geçişleri yasaklandı

20:36 15.06.2022 (güncellendi: 20:37 15.06.2022)
© DHABozcaada'da yoğunluk
Bozcaada'da yoğunluk - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2022
© DHA
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Çanakkale'nin turizm cenneti Bozcaada ilçesine, yaz sezonu sonuna kadar midibüs ve otobüs tarzı araçların girişleri yasaklandı.
Bozcaada İlçe Trafik Komisyonu kararı doğrultusunda, Geyikli-Bozcaada arasındaki feribot hattında, 19-32 kişilik midibüs ve otobüs tipi araçların geçişleri yaz sezonu boyunca yasaklandı.
TIR, kamyon ve iş makinesi tipindeki araçlar ise pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri geçiş yapabilecek. Karar, 17 Haziran Cuma gününden itibaren geçerli olacak.
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