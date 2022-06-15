https://tr.sputniknews.com/20220615/bozcaadaya-yaz-boyunca-midibus-ve-otobus-gecisleri-yasaklandi-1057471911.html
Bozcaada’ya yaz boyunca midibüs ve otobüs geçişleri yasaklandı
Bozcaada’ya yaz boyunca midibüs ve otobüs geçişleri yasaklandı
Çanakkale'nin turizm cenneti Bozcaada ilçesine, yaz sezonu sonuna kadar midibüs ve otobüs tarzı araçların girişleri yasaklandı. 15.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-15T20:36+0300
2022-06-15T20:36+0300
2022-06-15T20:37+0300
bozcaada
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otobüs
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Bozcaada İlçe Trafik Komisyonu kararı doğrultusunda, Geyikli-Bozcaada arasındaki feribot hattında, 19-32 kişilik midibüs ve otobüs tipi araçların geçişleri yaz sezonu boyunca yasaklandı.TIR, kamyon ve iş makinesi tipindeki araçlar ise pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri geçiş yapabilecek. Karar, 17 Haziran Cuma gününden itibaren geçerli olacak.
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bozcaada, midibüs, otobüs
Bozcaada’ya yaz boyunca midibüs ve otobüs geçişleri yasaklandı
20:36 15.06.2022 (güncellendi: 20:37 15.06.2022) Abone ol
Çanakkale'nin turizm cenneti Bozcaada ilçesine, yaz sezonu sonuna kadar midibüs ve otobüs tarzı araçların girişleri yasaklandı.
Bozcaada İlçe Trafik Komisyonu kararı doğrultusunda, Geyikli-Bozcaada arasındaki feribot hattında, 19-32 kişilik midibüs ve otobüs tipi araçların geçişleri yaz sezonu boyunca yasaklandı.
TIR, kamyon ve iş makinesi tipindeki araçlar ise pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri geçiş yapabilecek. Karar, 17 Haziran Cuma gününden itibaren geçerli olacak.