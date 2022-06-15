https://tr.sputniknews.com/20220615/daha-once-tehdit-ettigi-komsunun-kopegini-tufekle-oldurdu-1057471100.html

Daha önce tehdit ettiği komşunun köpeğini tüfekle öldürdü

Daha önce tehdit ettiği komşunun köpeğini tüfekle öldürdü

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, komşusu Emel Totan'ın sahiplendiği sokak köpeğini tüfekle öldüren Süleyman T. polis tarafından gözaltına alındı. Süleyman... 15.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-15T20:07+0300

2022-06-15T20:07+0300

2022-06-15T20:07+0300

türkiye

köpek

tüfek

denizli

pamukkale

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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde komşusunun sahiplendiği köpeği tüfekle öldürdüğü öne sürülen kişi, gözaltına alındı.Deliktaş Mahallesi'nde yaşayan 28 yaşındaki Emel Totan, 2 ay önce sokakta yaşarken sahiplendiği köpeğini oturduğu apartmanın merdiven boşluğunda tüfekle vurulmuş halde bulduğunu belirterek durumu polise bildirdi.Totan'ın şikayeti üzerine köpeği öldürdüğü iddia edilen ve alt kat komşusu 68 yaşındaki Süleyman T. gözaltına alındı.Totan, Süleyman T.'nin daha önce kendisini ve köpeği öldürmekle tehdit ettiği kamera görüntülerini de polise teslim etti. Süleyman T.'nin olayda kullandığı ve ruhsatı eşinin üzerine olduğu iddia edilen tüfeğe de el konuldu. Köpek ise otopsi için belediye kliniğine götürüldü. Köpeği öldürdüğünü itiraf ettiği belirtilen Süleyman T.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.Emel Totan, gazetecilere, köpeği evinde beslediğini, zaman zaman tuvalet ihtiyacını gidermesi için dışarıya bıraktığını söyledi.Köpeğin hiç kimseye zarar vermediğini aktaran Totan, "Alt komşu iki ay önce bodrum kata taşındı. Zaten 2 aydır da köpeklerle uğraşıyordu. Bıçak ve silahla sürekli beni tehdit ediyordu. Yaşlı diye şimdiye kadar şikayet etmemiştim. Dün köpeğim saklanırken öldürmüş" dedi.Totan, komşusu S.T. ile tartışırken çektiği görüntüleri de basın mensuplarıyla paylaştı.

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denizli

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köpek, tüfek, denizli, pamukkale