Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20220615/hilal-kaplan-davutoglu-erdogani-kulliyeye-izole-etme-cabasindaydi-1057446455.html
Hilal Kaplan: Davutoğlu, Erdoğan'ı Külliye'ye izole etme çabasındaydı
Hilal Kaplan: Davutoğlu, Erdoğan'ı Külliye'ye izole etme çabasındaydı
Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, Ahmet Davutoğlu'nun Başbakanlık yaptığı dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Beştepe'ye 'izole etme çabası'nda olduğunu öne... 15.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-15T12:07+0300
2022-06-15T12:07+0300
politika
hilal kaplan
ahmet davutoğlu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/0d/1043220444_8:0:1194:667_1920x0_80_0_0_db2251b8697aa933a8dcc6ec2fa70cbb.jpg
Haber Global ekranlarında yayınlanan Buket Aydın'la Yüz Yüze programının bu haftaki konuğu TRT Yönetim Kurulu üyesi ve Sabah Gazetesi köşe yazarı gazeteci Hilal Kaplan oldu.Kaplan konuyla ilgili şunları söyle:"Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinden ayrılacağını açıkladı, Necmettin Erbakan hakkında da hiçbir zaman kötü bir söz söylemedi. Pek çok başlık sayabilirim. 20 aylık Başbakanlığı döneminde, sadece Erdoğan'ın yaptıklarının altını oymak için kullanmış bir isim Ahmet Davutoğlu. Erdoğan'ı Külliye'ye izole etme çabasındaydı.İkisini aynı kefeye koyamıyorum. Gül, Babacan'ın akıl hocasıdır. Davutoğlu, Başbakanlığı kendisi bırakmış gibi yansıttı. Şimdi yüzde 49.5 oyu ben almıştım diyerek acınası sözler söylüyor. Bu kadar oyun varsa neden 6'lı ittifakın içindesin o zaman"
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/0d/1043220444_156:0:1045:667_1920x0_80_0_0_0d6d699afc8db1053f4031367447e363.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
hilal kaplan, ahmet davutoğlu

Hilal Kaplan: Davutoğlu, Erdoğan'ı Külliye'ye izole etme çabasındaydı

12:07 15.06.2022
© Fotoğraf : TwitterHilal Kaplan
Hilal Kaplan - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2022
© Fotoğraf : Twitter
Abone olTelegram
Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, Ahmet Davutoğlu'nun Başbakanlık yaptığı dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Beştepe'ye 'izole etme çabası'nda olduğunu öne sürerek, "rim. 20 aylık Başbakanlığı döneminde, sadece Erdoğan'ın yaptıklarının altını oymak için kullanmış bir isim Ahmet Davutoğlu. Erdoğan'ı Külliye'ye izole etme çabasındaydı" dedi.
Haber Global ekranlarında yayınlanan Buket Aydın'la Yüz Yüze programının bu haftaki konuğu TRT Yönetim Kurulu üyesi ve Sabah Gazetesi köşe yazarı gazeteci Hilal Kaplan oldu.
Kaplan konuyla ilgili şunları söyle:
"Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinden ayrılacağını açıkladı, Necmettin Erbakan hakkında da hiçbir zaman kötü bir söz söylemedi. Pek çok başlık sayabilirim. 20 aylık Başbakanlığı döneminde, sadece Erdoğan'ın yaptıklarının altını oymak için kullanmış bir isim Ahmet Davutoğlu. Erdoğan'ı Külliye'ye izole etme çabasındaydı.
İkisini aynı kefeye koyamıyorum. Gül, Babacan'ın akıl hocasıdır. Davutoğlu, Başbakanlığı kendisi bırakmış gibi yansıttı. Şimdi yüzde 49.5 oyu ben almıştım diyerek acınası sözler söylüyor. Bu kadar oyun varsa neden 6'lı ittifakın içindesin o zaman"
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала