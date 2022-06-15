https://tr.sputniknews.com/20220615/hilal-kaplan-davutoglu-erdogani-kulliyeye-izole-etme-cabasindaydi-1057446455.html

Hilal Kaplan: Davutoğlu, Erdoğan'ı Külliye'ye izole etme çabasındaydı

Hilal Kaplan: Davutoğlu, Erdoğan'ı Külliye'ye izole etme çabasındaydı

Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, Ahmet Davutoğlu'nun Başbakanlık yaptığı dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Beştepe'ye 'izole etme çabası'nda olduğunu öne... 15.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-15T12:07+0300

2022-06-15T12:07+0300

2022-06-15T12:07+0300

politika

hilal kaplan

ahmet davutoğlu

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Haber Global ekranlarında yayınlanan Buket Aydın'la Yüz Yüze programının bu haftaki konuğu TRT Yönetim Kurulu üyesi ve Sabah Gazetesi köşe yazarı gazeteci Hilal Kaplan oldu.Kaplan konuyla ilgili şunları söyle:"Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinden ayrılacağını açıkladı, Necmettin Erbakan hakkında da hiçbir zaman kötü bir söz söylemedi. Pek çok başlık sayabilirim. 20 aylık Başbakanlığı döneminde, sadece Erdoğan'ın yaptıklarının altını oymak için kullanmış bir isim Ahmet Davutoğlu. Erdoğan'ı Külliye'ye izole etme çabasındaydı.İkisini aynı kefeye koyamıyorum. Gül, Babacan'ın akıl hocasıdır. Davutoğlu, Başbakanlığı kendisi bırakmış gibi yansıttı. Şimdi yüzde 49.5 oyu ben almıştım diyerek acınası sözler söylüyor. Bu kadar oyun varsa neden 6'lı ittifakın içindesin o zaman"

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hilal kaplan, ahmet davutoğlu