https://tr.sputniknews.com/20220615/ibbnin-kres-ucretlerine-zam-1057476337.html

İBB’nin kreş ücretlerine zam

İBB’nin kreş ücretlerine zam

İBB’nin yeni yönetim döneminde açılan kreşlerinin aylık ücreti arttırıldı. 690 TL’lik aylık ücret, 940 TL’ye çıktı. 15.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-15T22:24+0300

2022-06-15T22:24+0300

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İBB Meclisi'nde oybirliği ile alınan karar doğrultusunda İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezleri'nin aylık ücretlerinde yeni tarife belirlendi.Aylık 690 TL olan kreş ücreti 940 TL'ye çıktı. Hane halkı kişi başı geliri asgari ücretin yarısı ile üçte biri arasında olanlara uygulanan 345 liralık aylık ücret 470 TL oldu. Kişi başı geliri asgari ücretin üçte birinin altında kalanlar için ücretsiz olmaya devam edecek. Yeni fiyatlar 1 Eylül 2022-31 Aralık 2023 tarihleri arasında geçerli olacak.Camiler ve İstanbul'un tanıtımı için protokolSözcü'nün haberine göre İBB Meclisi haziran ayı oturumlarında alınan kararlar doğrultusunda ilçe müftülüğünün talebi üzerine 2018 yılında açılan Üsküdar Selami Ali Efendi Cami'nin bir çok kez tahrip edilmesi nedeniyle benzer olayların önlenmesi için İBB 4 kişilik silahsız özel güvenlik görevlisi tahsis etmesi için protokol imzalanmasına onay verildi.Beşiktaş Yıldız Hamidiye Camii ve Üsküdar Selami Ali Efendi Tekkesi Camii'nde de gerekli güvenlik ve temizlik ihtiyacının giderilmesi için İBB ile İstanbul İl Müftülüğü arasında protokol imzalandı.Tanitim için protokol yetkisiİBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na İstanbul Valiliği öncülüğünde Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı bünyesinde ulusal ve uluslararası alanda İstanbul'un daha etkin tanıtımını sağlamak amacıyla hayata geçirilen “İl tanıtım ve geliştirme programı” kapsamında İstanbul'un turizm potansiyelini arttırmak için çalışan kamu, özel sektör, üniversiteler, sivil toplum örgütleri ile sürdürülebilir işbirliği modeli geliştirmek üzere protokol imzalama yetkisi verildi.İBB ile Fatih belediyesi arasında takasDeniz taksi taşımacılığı yapmak isteyenlerin alması zorunlu olan 10 yıl süreli 120 bin TL'lik araç kartı için tedarik ve maliyet süreçlerini kolaylaştırmak üzere 6 ay arayla 4 eşit taksit olacak şekilde ödeme yapılabilmesi için de karar alındı.İBB ile Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü arasında “Büyükçekmece Mustafa Kemal Bulvarı Köprüsü D-100 İstanbul Yönü Bağlantı Yolu Uygulama Projesi” işi için de protokol imzalandı. Fatih Belediyesi'nin otopark bedeli, gecikme zammı, ecrimisil, çevre temizlik vergileri nedeniyle İBB'ye olan 89 milyon 543 bin liralık borcuna karşılık Fatih Spor Kompleksi ve katlı otopark ile takas yapıldı.

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ibb, kreş, zam, istanbul