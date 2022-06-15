https://tr.sputniknews.com/20220615/israil-uc-ulkeyle-daha-iliskileri-normallestirmeye-yonelik-temaslarimiz-suruyor-1057473911.html

İsrail: Üç ülkeyle daha ilişkileri normalleştirmeye yönelik temaslarımız sürüyor

İsrail: Üç ülkeyle daha ilişkileri normalleştirmeye yönelik temaslarımız sürüyor

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, isim vermeden "3 ülkeyle daha ilişkileri normalleştirmeye yönelik temasların sürdüğünü" duyurdu. 15.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-15T21:56+0300

2022-06-15T21:56+0300

2022-06-15T21:56+0300

dünya

ortadoğu

yair lapid

suudi arabistan

nasır burita

fas

bae

birleşik arap emirlikleri (bae)

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İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'nun (KAN) haberine göre Lapid, gazetecilerle yaptığı görüşmede, "İsrail'in diplomatik ilişkisi olmayan 3 ülkenin dışişleri bakanlarıyla temas halindeyim" dedi.Lapid, Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Abdullah bin Zayid'in yakında İsrail'i ziyaret etmesinin beklendiğini belirtti. İsrailli Bakan, söz konusu ziyaretlerin bir veya iki ay içinde gerçekleşeceğini dile getirdi.İsrail Dışişleri Bakanı Lapid, Burita'nın ziyareti sırasında Fas'ın Tel Aviv Büyükelçiliği'nin açılacağını kaydetti.Lapid ayrıca Suudi Arabistan ve Endonezya'nın, İsrail'in ilişkileri güçlendirmeyi hedeflediği iki ülke olduğunu dile getirdi.İsrailli Bakan, ABD Başkanı Joe Biden'ın 13-16 Temmuz'da Suudi Arabistan, İsrail ve Filistin'e yapacağı ziyarete de değindi.Lapid, ABD Başkanı Biden'ın İsrail'den sonra doğrudan Suudi Arabistan'a gidecek olmasının "Biden'ın ziyaretiyle İsrail'in Suudi Arabistan ilişkileri arasında bir bağlantı olduğunu gösterdiğini" söyledi.Jerusalem Post'un haberine göre aynı toplantıda Lapid, "İran'ı güvenlik ve siyaset açısından kuşatmaya çalıştıklarını çünkü İran'ın sadece İsrail için değil tüm bölge için tehdit oluşturduğunu" söyledi.Lapid, "İran'ın nükleer programı sadece İsrail'e değil, tüm dünyaya bir tehdit" ifadelerini kullandı.İsrail Dışişleri Bakanı Lapid ayrıca, Avrupa Birliği'nin (AB) Filistinlilere koşulsuz yardımını yeniden başlatmasını eleştirdi.AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, dün, 2021'de askıya alınan Filistin'e yönelik mali yardımların yeniden yapılacağını duyurmuştu.

suudi arabistan

fas

bae

birleşik arap emirlikleri (bae)

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ortadoğu, yair lapid, suudi arabistan, nasır burita, fas, bae, birleşik arap emirlikleri (bae)