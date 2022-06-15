https://tr.sputniknews.com/20220615/kadir-seker-davasinda-yeni-gelisme-dosya-konyaya-gonderildi-1057458603.html

Kadir Şeker davasında yeni gelişme: Dosya Konya'ya gönderildi

Kadir Şeker davasında yeni gelişme: Dosya Konya'ya gönderildi

Kadir Şeker, Ayşe Dırla'yı dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'ı engellemek isterken kalbinden bıçaklayarak ölümüne neden olmuştu. Şeker, hakkında dosya Konya'ya... 15.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-15T15:34+0300

2022-06-15T15:34+0300

2022-06-15T15:50+0300

yargıtay

türkiye

konya

kadir şeker

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Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Konya'da sevgilisini darbettiğini düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldürdüğü gerekçesiyle Kadir Şeker'e verilen 12 yıl 6 ay hapis cezasını bozmuştu.Kararda, Türk Ceza Kanunu'nun 29. maddesi uyarınca yapılan uygulama sırasında tahrikin derecesi ve yoğunluğu da gözetilerek azami hadde yakın bir indirimle cezanın belirlendiği, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Şeker hakkında daha fazla indirim yapılması gerekçesiyle bozulmasına karar verildiği belirtilmişti.12.5 yıl hapse çarptırılan ve cezası Yargıtay tarafından bozulan Kadir Şeker, hakkında dosya Konya'ya gönderildi. 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nin dosyayı inceleyip tensip edeceği ve bu süreçte tahliye olup, olmayacağını karar vereceği ardından da mahkeme tarihini belirleyeceği öğrenildi.

https://tr.sputniknews.com/20220601/yargitay-kadir-sekere-verilen-cezayi-fazla-buldu-1056870277.html

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yargıtay, konya, kadir şeker