https://tr.sputniknews.com/20220615/kirmizi-kart-gosteren-hakemi-sahada-doverek-oldurduler-1057431537.html
Kırmızı kart gösteren hakemi sahada döverek öldürdüler
Kırmızı kart gösteren hakemi sahada döverek öldürdüler
El Salvador'da, kırmızı kart gösterdiği için futbolcular ve taraftarların saldırısına uğrayan hakem Jose Arnoldo Amaya öldü. 15.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-15T00:18+0300
2022-06-15T00:18+0300
2022-06-15T00:18+0300
spor
kırmızı kart
el salvador
futbol
hakem
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Orta Amerika ülkesi El Salvador'da bir futbolcuya kırmızı kart gösteren hakem Jose Arnoldo Amaya, taraftarlar ve futbolcular tarafından öldürüldü.El Salvador Futbol Federasyonu (FESFUT), maç sırasında saldırıya uğrayan hakem Jose Arnoldo Amaya'nın hayatını kaybettiğini duyurdu.Amaya, geçen hafta sonu San Salvador'daki Toluca stadyumunda oynanan amatör bir maçta taraftarlar ve oyuncular darp edildi.Saldırı, 20 yıllık tecrübeye sahip hakemin, bir oyuncuya ikinci sarı karttan kırmızı kart göstermesinin ardından yaşandı. İç kanamayla hastaneye kaldırılan 63 yaşındaki Amaya kısa süre sonra hayatını kaybetti.Federasyondan yapılan açıklamada, "Ülkedeki farklı spor salonlarında meydana gelen tüm şiddet eylemlerini kınıyoruz" denildi. Federasyon başkanı Hugo Carrillo ise "Federasyon olarak hakem Jose Arnoldo Amaya'nın başına gelenleri kınıyoruz ve yetkililerin hakemin öldürülmesinden sorumlu olanları bulabileceklerine inanıyoruz" dedi.
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kırmızı kart, el salvador, futbol, hakem
Kırmızı kart gösteren hakemi sahada döverek öldürdüler
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El Salvador'da, kırmızı kart gösterdiği için futbolcular ve taraftarların saldırısına uğrayan hakem Jose Arnoldo Amaya öldü.
Orta Amerika ülkesi El Salvador'da bir futbolcuya kırmızı kart gösteren hakem Jose Arnoldo Amaya, taraftarlar ve futbolcular tarafından öldürüldü.
El Salvador Futbol Federasyonu (FESFUT), maç sırasında saldırıya uğrayan hakem Jose Arnoldo Amaya'nın hayatını kaybettiğini duyurdu.
Amaya, geçen hafta sonu San Salvador'daki Toluca stadyumunda oynanan amatör bir maçta taraftarlar ve oyuncular darp edildi.
Saldırı, 20 yıllık tecrübeye sahip hakemin, bir oyuncuya ikinci sarı karttan kırmızı kart göstermesinin ardından yaşandı. İç kanamayla hastaneye kaldırılan 63 yaşındaki Amaya kısa süre sonra hayatını kaybetti.
Federasyondan yapılan açıklamada, "Ülkedeki farklı spor salonlarında meydana gelen tüm şiddet eylemlerini kınıyoruz" denildi. Federasyon başkanı Hugo Carrillo ise "Federasyon olarak hakem Jose Arnoldo Amaya'nın başına gelenleri kınıyoruz ve yetkililerin hakemin öldürülmesinden sorumlu olanları bulabileceklerine inanıyoruz" dedi.